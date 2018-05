ARD-Mittagsmagazin: Jens Spahn: Elektronische Gesundheitskarte erheblich nachbessern

Berlin (ots) - Bei der elektronischen Gesundheitskarte und derelektronischen Patientenakte sieht Bundesgesundheitsminister JensSpahn noch erheblichen Nachbesserungsbedarf.So will er benutzerfreundliche Anwendungen für Patienten schaffen.Im ARD-Mittagsmagazin sagte er:"Was ich glaube, was wir besser machen müssen, ist: Wie kommt dasbeim Bürger, beim Patienten an?" Viele wollten das auf ihrem Handynutzen. "Ganz normal, in einer App zum Beispiel, ihre elektronischePatientenakte einsehen können, so wie sie auch ihr Bankkonto einsehenkönnen."Zwingend notwendig dafür sei eine sichere Infrastruktur, umsensible Daten zu schützen, sagte Spahn. Die Patienten bestimmten,wer über welche Daten verfügen dürfe."Das entscheidende Ziel ist, dass der Patient Herr der Daten ist.Der Patient entscheidet auch, wer was sehen können soll. Und wasüberhaupt gespeichert wird in der elektronischen Patientenakte."Das komplette Interview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahnfinden Sie unter www.mittagsmagazin.de oderhttps://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazin>Pressekontakt:ARD-MittagsmagazinJürgen Kreller030 97993 555 04Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell