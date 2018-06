ARD-Mittagsmagazin: Grünen-Politiker Hofreiter nennt Horst Seehofer unverantwortlich

Berlin (ots) - Anton Hofreiter hat das Verhalten von HorstSeehofer im Koalitionsstreit zwischen CDU und CSU alsunverantwortlich kritisiert: "Da wird ein Streit hochgezogen ausschlichter Panik und aus Machtkampfinteresse innerhalb der CSU",sagte der Grünen-Politiker in Bezug auf die CSU am Montag imARD-Mittagsmagazin."Unverantwortlicher geht's kaum", so Hofreiter. Er forderte denInnenminister auf, Details des umstrittenen Migrationsplansvorzulegen und sich um drängende Aufgaben zu kümmern. "Dafunktioniert so wenig, und deshalb wär' eigentlich der Job von HerrnSeehofer, mal dafür zu sorgen, dass sowas wie das Bundesamt fürMigration und Flucht funktioniert, dass wir Rückführungsabkommenbekommen - oder dafür zu sorgen, dass der gemeinsame europäischeGrenzschutz an Europas Außengrenzen funktioniert. Das wären allesJobs für ihn, anstatt die Regierung anzuzünden."Die Grünen wollen am Nachmittag einen eigenen Masterplan Migrationvorstellen. Sie fordern unter anderem Rückführungsabkommen und einengemeinsamen europäischen Grenzschutz.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell