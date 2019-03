ARD-Mittagsmagazin: CDU-Bundestagsabgeordneter Monstadt fordert Zuckersteuer

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Berlin (ots) - In der Diskussion um die gesundheitsschädigendenFolgen des Zuckerkonsums hat der CDU-Bundestagsabgeordnete DietrichMonstadt am Mittwoch im ARD-Mittagsmagazin gesetzliche Regelungengefordert.Freiwillige Selbstverpflichtungen hätten trotz häufigerVersprechungen der Industrie nicht funktioniert: "Passiert istnichts. Wir werden immer dicker. Unsere Kinder werden immer dicker,und immer mehr Menschen erkranken an Diabetes Zwei." Dies gelte es zuverhindern, sagte der Monstadt, der Mitglied im Gesundheitsausschussdes Bundestages ist.Die Anstrengungen von Bundesernährungsministerin Klöckner (CDU)gingen nicht weit genug und seien nicht der richtige Weg, sagteMonstadt. "Ich glaube, dass die Freiwilligkeit nicht funktioniertund wir entscheidende Schritte nur dann erreichen können, wenn wirgesetzgeberisch dort tätig werden und die Industrie motivieren, dieszu tun", so der Unionspolitiker weiter.Das Beispiel Großbritannien habe gezeigt, dass es funktioniere.Dort gilt eine Steuer auf stark gezuckerte Getränke. Monstadtforderte, "dass wir mindestens bei Fertigprodukten eine Zuckersteuereinzuführen." Immer mehr Fertigprodukte enthielten zu viel krankmachenden Zucker. Das sei nicht nötig: "Das brauchen wir nicht, dasmacht uns krank," so Monstadt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell