ARD Mediathek legt um 25 Prozent zu: Mobil und Smart TV besonders wichtig

Mainz/Leipzig (ots) - Das Wachstum der ARD Mediathek hält an: DieZahl der Besuche stieg von 2015 auf 2016 um 25 Prozent - von 233,2Millionen auf 291 Millionen. Sehr stark wächst die Nachfrage bei Appsfür Smartphones und Tablets. Die ARD Mediathek wird bereits zu 44Prozent über Mobilgeräte genutzt. Auch die Bedeutung von Smart TVsteigt: Der Anteil stieg 2016 um 50 Prozent. Die ARD Mediathek istderzeit auf allen relevanten TV-Plattformen erreichbar: über HbbTV,Amazon Fire TV, Android TV, Samsung Smart Hub, Samsung Tizen, SkyOnline, Philips, LG, entertain TV plus, Panasonic und Apple TV.Laut Convergence Monitor 2016 ist die ARD Mediathek Spitzenreiter:Sie ist die bekannteste und erfolgreichste Sendermediathek inDeutschland - auch bei den Jüngeren. 35 Prozent der 14- bis29-Jährigen nutzen laut Convergence Monitor 2016 die ARD Mediathek.Die gemeinschaftlichen Internetangebote der ARD verzeichnetenzusammen von 2015 auf 2016 ein Wachstum von 20 Prozent. Zu dengemeinschaftlichen Angeboten gehören neben ARD.de mit der ARDMediathek auch tagesschau.de, DasErste.de, sportschau.de undboerse.ARD.deQuelle: SWR Medienforschung AT Internet / Convergence Monitor 2016