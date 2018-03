ARD-Magazin Monitor: UN-Bericht erhebt schwere Foltervorwürfe gegen libysche Partner der Bundesregierung

Köln (ots) - Ein bisher unveröffentlichter Bericht der VereintenNationen erhebt schweren Foltervorwürfe gegen Sicherheitskräfte derlibyschen Einheitsregierung. Darüber berichtet das ARD-MagazinMONITOR (WDR) in seiner heutigen Ausgabe (21:45 Uhr im Ersten). DerUN-Bericht, der dem ARD-Magazin vorliegt, spricht von Folterungen,Menschenhandel und willkürlichen Verhaftungen von Flüchtlingen,begangen von der Special Deterrence Force (SDF), die demInnenministerium der Einheitsregierung unterstellt ist.Die SDF sei an "Entführungen und willkürlichen Verhaftungen vonlibyschen Bürgern und Ausländern beteiligt", heißt es in dem Bericht.Die Entführungen seien je nach Fall "politisch oder finanziellmotiviert". Die Leiter der SDF-Gefängnisse, in denen auch zahlreicheFlüchtlinge festgehalten werden, seien "unmittelbar an Folterungenbeteiligt". Der Bericht bezieht sich auch auf Aussagen von ehemaligenGefangenen, die von Erpressung, Folter und Misshandlungenberichteten. Demnach sei es auch zu Todesfällen gekommen, "aufgrunddes schlechten Gesundheitszustands von Gefangenen, verursacht durchFolter und die Verweigerung medizinischer Hilfe".Bei der SDF handelt es sich um bewaffnete Sicherheitskraft derlibyschen Einheitsregierung, die für das Innenministerium Polizei-und Sicherheitsaufgaben wahrnimmt. Darunter fallen insbesondere dieErmittlungen von Menschenhändlern und die Verhaftung illegalerMigranten. Die Einheitsregierung wird von der Bundesregierungunterstützt und ist Partner der Europäischen Union im Kampf gegenillegale Migration über die so genannte Mittelmeer-Route.Die EU-Direktorin von Amnesty International, Iverna McGowan, hältes für "äußerst besorgniserregend, dass diese Abteilung der libyschenEinheitsregierung, die für die so genannte illegale Migrationzuständig ist, direkt von der EU und durch die Initiativeneuropäischer Regierungen ausgebildet und in anderen Formenunterstützt wird." Über diese "Komplizenschaft" sei man "tiefbeunruhigt", weil Flüchtlinge "wissentlich an Akteure übergebenwerden, von denen wir wissen, dass sie für Misshandlungenverantwortlich sind."Die Bundesregierung wollte sich gegenüber MONITOR nicht zu demvertraulichen Bericht der Vereinten Nationen äußern. Aus demAuswärtigen Amt hieß es, die Bundesregierung messe "derflächendeckenden Durchsetzung internationaler Menschenrechtsstandardshohe Priorität zu". Sie fordere "regelmäßig gegenüber der libyschenEinheitsregierung, dass diese eine menschenwürdige Behandlung vonFlüchtlingen und Migranten sicherstellen muss."Die libysche Einheitsregierung und die SDF reagierten bisher nichtauf MONITOR-Anfragen zu den Vorwürfen der Vereinten Nationen.Das ARD-Magazin MONITOR (WDR) berichtet ausführlich darüber amDonnerstag, 21:45 Uhr im ErstenPressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell