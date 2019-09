Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe"FAKT" ab sofort zur Veröffentlichung freigegeben.Im Skandal um zu Unrecht gezahlte Fördermittel an Unternehmen destschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis sind auch Firmen ausSachsen und Sachsen-Anhalt verwickelt. Nach Recherchen desARD-Magazins "FAKT" werden die SKW Piesteritzer Stickstoffwerke ineinem Abschlussbericht der europäischen Antikorruptionsbehörde OLAFerwähnt. Das Unternehmen, das Babis gehört, soll Scheinaufträge aneine tschechische Firma erteilt haben, die ebenfalls Teil desFirmengeflechts von Babis ist. Dabei soll es sich um Werbeaufträge andie tschechische Projektgesellschaft "Storchennest" handeln. DieGesellschaft steht im Mittelpunkt zu Unrecht gezahlterEU-Fördergelder.Auch sächsische Steuerbehörden haben sich mit Babis-Unternehmenbeschäftigt. Das geht aus einem Antwortschreiben der tschechischenFinanzbehörden hervor, das "FAKT" vorliegt. Demnach prüfte SachsenVerbindungen zwischen dem Agrarunternehmen Agrofert Deutschland undder Projektgesellschaft "Storchennest". Über die Ergebnisse derUntersuchungen geben weder deutsche noch tschechische BehördenAuskunft.Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold hofft in diesemZusammenhang auf künftige Erfolge einer europaweit agierendenStrafverfolgung. Wenn ein ähnlicher Fall in Zukunft stattfinde, dannwerde eine neue Ermittlungsbehörde dem nachgehen. "Der Babis-Fall wareiner der Auslöser dafür, dass wir jetzt endlich die europäischeStaatsanwaltschaft bekommen haben, um Korruption grenzüberschreitendverfolgen zu können."In Tschechien haben bereits vor wenigen Wochen hunderttausendeMenschen gegen ihren Regierungschef demonstriert und seinen Rücktrittgefordert. Anfang September hatte die tschechische Staatsanwaltschaftdie Strafverfolgung gegen Babis eingestellt. Die Fördergelder für dasProjekt "Storchennest" sind bereits an die Europäische Unionzurückgezahlt worden. Auf Anfrage erklärte SKW Piesteritz,Fördermittel seien immer korrekt beantragt worden. Den Bericht dereuropäischen Antikorruptionsbehörde OLAF kenne man nicht.Mehr dazu in "FAKT" (heute 21:45 Uhr im ERSTEN) und unter:www.mdraktuell.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Susanne Odenthal,Tel.: (0341) 3 00 64 57, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell