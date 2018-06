Bremen (ots) - Am 11. Juni beginnen die Aufnahmen für dieHörspiel-Serie "Der nasse Fisch" von Radio Bremen, WDR und rbb. Wiedas TV-Event "Babylon Berlin" im Ersten ist auch die Hörspielserieeine Adaption des Romans von Volker Kutscher, in dem Kommissar GereonRath und Charlotte Ritter im pulsierenden Berlin der Weimarer Zeitermitteln. Das Hörspiel leuchtet die Geschichte von mysteriösenMordfällen, korrupten Polizisten und verschollenem "Russengold" neuaus.Die Bearbeitung stammt von Thomas Böhm. Seine Version derGeschichte macht die knisternde Stimmung der Weimarer Republikhörbar: das Gefühl der großen Freiheit und das noch entfernte Brausender kommenden Katastrophe.Die Komposition stammt von Verena Guido. Den Soundtrack spieltesie mit dem WDR-Funkhausorchester ein. Die Hörspiel-Serie wirdhochkarätig besetzt sein. Mit dabei sind u. a. Ulrich Noethen, PeterLohmeyer, Reiner Schöne, Alice Dwyer und Ole Lagerpusch."Wir haben mit 'Der nasse Fisch' eine Vorlage, die sich wunderbarin eine klangvolle Audiofassung verwandeln lässt. Die Geschichte imswingenden Berlin der 20er Jahre wird ein besonderes Hörerlebnis",verspricht Regisseur Benjamin Quabeck. Auch wer die TV-Serie imErsten kennt, kann mit dem Hörspiel noch einmal in die Geschichte undin die goldenen und wilden 20er Jahre des vorigen Jahrhundertseintauchen. Denn: "Natürlich stehen auch bei uns Gereon Rath undCharlotte Ritter im Mittelpunkt, aber die Hörspiel-Serie geht dieGeschichte nochmal anders als der Film an."Veröffentlicht wird die Hörspiel-Serie "Der nasse Fisch" zum Startder TV-Ausstrahlung von "Babylon Berlin" Ende des Jahres zuerst inder ARD Audiothek (Smartphone-App im iOS App Store oder im GooglePlay Store verfügbar) und anschließend in den Kultur- undInformationswellen der ARD-Landesrundfunkanstalten und demDeutschlandradio."Für die ARD ist 'Babylon Berlin' eines der ganz großenProgramm-Highlights des Jahres. Ich freue mich sehr, dass wir nebender Fernsehfassung auch eine eigene Hörspiel-Serie produzieren. Rundum die Serie im Fernsehen werden wir auch in den Radios und im Netzein großes programmliches Feuerwerk abbrennen, das in all seinenFacetten - ob Fernseh- oder Hörspielserie, Podcast oder Doku -faszinieren und bewegen wird", sagt Jan Weyrauch, ProgrammdirektorRadio Bremen. "Die Hörspiel-Serie bietet sich ideal fürs 'bingelistening' an. Deswegen werden wir in der beliebten ARD Audiothekgenau das anbieten: Alle Folgen werden zeitgleich veröffentlicht undkönnen dort direkt nacheinander und zeitunabhängig abgerufen werden."Wer will, kann sich in der ARD Audiothek also schon zum Start derSerie im TV die ganze Geschichte auf eine ganz eigene Art anhören.Die Hörspiel-Serie entsteht in einer engen Zusammenarbeit zwischendrei Rundfunkanstalten: Die Wort-Aufnahmen finden in den Studios desrbb in Berlin statt, die Mischung und Musikaufnahmen beim WDR in Kölnund Radio Bremen ist federführend in diesem Gemeinschaftsprojekt."Der nasse Fisch"1929: Gereon Rath ist von Köln nach Berlin versetzt worden. AlsMord-Ermittler wurde er in der Domstadt untragbar, die BerlinerPolizei ermöglicht ihm einen Neuanfang, allerdings nur bei der"Sitte". Der Ton in Berlin ist rau - und auch hier verfolgen denehrgeizigen Kommissar Dämonen aus seinem früheren Leben. Gleich beiseinem ersten Einsatz in der Hauptstadt wird geschossen und Rath aufeine harte Bewährungsprobe gestellt. Seine Kollegen von der "Mord"fischen derweil einen Toten aus dem Landwehrkanal. Da kann Rath nochnicht ahnen, wie sehr ihn diese Leiche, die nicht die einzige bleibt,noch beschäftigen wird. Er stellt Ermittlungen auf eigene Faust an,lernt die attraktive und selbstbewusste Charly Ritter von derMordkommission kennen, verscherzt es sich aber auch mit ihr. SeineRecherchen führen ihn quer durch das Berliner Nachtleben, insRussen-Milieu, hinein in die Berliner Unterwelt - immerundurchsichtiger und verstrickter wird der Fall. Und irgendwo soll inBerlin noch ein legendärer Goldschatz im Wert von 80 MillionenReichsmark aus der Zarenzeit versteckt sein. Rath muss ausloten, wemer vertrauen kann - in Berlin hat jeder eigene Interessen,offensichtlich auch die Kollegen der Polizei.Der Autor der Buchvorlage Volker Kutscher, geboren 1962, hat mitder Krimi-Reihe um Gereon Rath mehrere Bestseller geschaffen. Dererste Fall der Gereon Rath-Romane wurde für das Fernsehen als"Babylon Berlin" (eine Produktion von X Filme Creative Pool, ARDDegeto, Sky und Beta Film mit Förderung durch den MedienboardBerlin-Brandenburg, Creative Europe Media, die Film- undMedienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund) für die ARDund Sky von Tom Tykwer und anderen mit prominenter Besetzungaufwändig verfilmt und erhielt 2018 den Grimme-Preis.Den Start von Hörspiel- und TV-Serie begleiten Das Erste und dieHörfunkwellen der ARD mit einem breiten Angebot. Neben eineraufwändigen TV-Dokumentation (rbb), einer App, einer VirtualReality-Tour sind u.a. eine Social Media-Kampagne und Auftritte beider IFA und der BAMBI-Verleihung geplant.Besetzung: Ole Lagerpusch, Alice Dwyer, Ulrich Noethen, ReinerSchöne, Peter Lohmeyer, Anna Maria Arkona, Denis Moschitto, StefanKaminski, Uwe Ochsenknecht, Udo Schenk, Andreas Hoppe u.v.a.Stabnach dem Roman von Volker KutscherBearbeitung: Thomas BöhmRegie: Benjamin QuabeckKomposition und Musik: Verena Guido mit dem WDR-FunkhausorchesterRedaktion: Holger Rink und Lina Kokaly (Radio Bremen), MartinaMüller-Wallraf (WDR), Jens Jarisch (rbb)