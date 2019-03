ARD-Krimi liegt vorn - 'Tonio & Julia' verabschieden sich als Zweite

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Für "Tonio & Julia" im ZDF war es die vorerst letzte Folge - für den Quotensieg am Donnerstagabend hat es aber nicht gereicht.



Erneut behauptete sich das Erste mit einem Krimi: Im Schnitt 4,45 Millionen Zuschauer erreichte der "Lissabon"-Krimi mit der Folge "Dunkle Spuren" und damit einen Marktanteil von 14,3 Prozent. "Der Henker" aus der Kroatien-Krimi-Reihe hatte eine Woche zuvor allerdings mehr als fünf Millionen (5,05/16,4 Prozent). Die 20-Uhr-"Tagesschau" verfolgten im Ersten 4,63 Millionen Zuschauer (15,8 Prozent).

"Schulden und Sühne", der letzte von vier neuen Filmen der "Tonio & Julia"-Reihe über eine katholische Ehe- und Familienberatungsstelle im bayerischen Bad Tölz, kam auf durchschnittlich 4,26 Millionen (13,7 Prozent). Am nächsten Donnerstag (4. April) startet das ZDF um 20.15 Uhr die neue Serie "Gipfelstürmer - Das Berginternat" mit Katja Weitzenböck und Maya Haddad in den Hauptrollen. Im Mittelpunkt steht dann das Sportinternat Bergbrunn.

Auf ProSieben setzte Heidi Klum ihre Modelsuche fort: Im Schnitt 2,35 Millionen Zuschauer (8,0 Prozent) interessierten sich für die Folge von "Germany's Next Topmodel", in der die Teilnehmerinnen einen Casting-Marathon zu meistern hatten und Kandidatin Melissa die Show verlassen musste. Auf RTL sahen 2,20 (7,1 Prozent) die zweite Folge der neuen Staffel der Actionserie "Alarm für Cobra 11", auf Sat.1 rund 1,61 Millionen (5,2 Prozent) die US-Serie "Criminal Minds".

Für den Film "The Return of the First Avenger" bei Vox interessierten sich 1,50 Millionen (5,3 Prozent), für die Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" bei RTL II 1,35 Millionen (4,5 Prozent). Den Start der vierteiligen "Real-Life-Doku" "Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale" bei RTL II wollten 0,96 Millionen (3,2 Prozent) sehen./doc/DP/mis