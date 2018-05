Frankfurt am Main (ots) -ARD-Reporterin Golineh Atai sieht sich und ihre Kollegen immerschärfer in Konkurrenz mit russischen Medien und dem Staat. Der"Kreml-Spin" oder die "Parallel-Realität" konkurriere diametral mitBerichten von Auslandskorrespondenten, schreibt Atai. In ihremBeitrag für das"medium magazin" (Ausgabe 03/2018) bilanziert sie dieErfahrungen der vergangenen fünf Jahre als Korrespondentin in Moskau.Nicht nur in russischen Staatsmedien werde der Ton schriller und diePositionen verhärteter, sondern davon beeinflusst auch bei deutschenBeobachtern."Willkommen im Informationskrieg", meint Atai - die staatlicherussische Propaganda wirke: "Unsere Deutungshoheit, unsere Berichtewerden in Deutschland zunehmend von Politikern, Lesern, Zuschauernund auch direkt von russischen Staatsbeamten in Frage gestellt." DieAngriffe würden rauer: Die Sprecherin des Außenministeriums greifeKorrespondenten und ihre angeblichen Fakes neuerdings direkt an, etwaauf Facebook.Atai erkennt eine typisch russische Methode, Themen im eigenenSinne zu drehen und Wahrheiten umzudeuten: "'Russland dementiert' istein fester Begriff geworden. Dem Dementi folgen Dutzende, ofteinander widersprechende 'Wahrheiten', Legenden, Spins und Framing,die im Staatsfernsehen präsentiert und parallel, schnell und effektivin die sozialen Netzwerke eingespeist werden." Um sich dagegen zuwappnen, rät Atai auch in aktuellen Nachrichtenlagen zu Faktenchecks,Einordnung und Hintergrundberichten, statt einfach nur die Positionendarzustellen.Der komplette Beitrag von Golineh Atai erscheint exklusiv in"medium magazin", Ausgabe 03/2018 auf den Seiten 34 bis 36. Das Heftist gedruckt und digital erhältlich(https://www.newsroom.de/shop/einzelausgaben/medium-magazin/) undauch im iKiosk verfügbar. Blick ins aktuelle Heft:http://www.mediummagazin.de/medium-magazin-032018/Außerdem in dieser Ausgabe u.a. Wissenschaftsjournalist RangaYogeswhar über Fakten und Fake-News, n-tv.de-Chefredakteur TilmanAretz über Technikhypes, Facebook-Regeln in Redaktionen, Portrait"Saarbrücker Zeitung", Berufsbild "Innovationsmanager",Zeitungstrends 2018, u.v.m.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.de,069-95297944Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell