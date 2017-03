ARD-Kontraste/ Senator Geisel: Keine Kenntnis von LKA-interner Amri-Einschätzung

Berlin (ots) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat keineKenntnis von Unterlagen des Landeskriminalamtes, wonach der spätereWeihnachtsmarkt-Attentäter Amri länger als Sicherheitsrisiko galt,als bislang bekannt.Ein Sprecher der Innenverwaltung sagte dem ARD-Magazin Kontrastevom rbb, Geisel habe in den Sitzungen des Innenausschusses aufGrundlage der vorgelegten Informationen der Sicherheitsbehörden Redeund Antwort gestanden. Die nun genannten Einschätzungen seien ihmnicht bekannt.Dem Magazin Kontraste liegen Protokolle vor, in denen LKA-Beamteeine Observation Amris über den 15. Juni 2016 hinaus fordern. Noch imJuli und August 2016 sprachen sie von einem Sicherheitsrisiko, weilAmri sich konspirativ verhalte und Umgang mit radikalen Salafistenpflege. Eine weitere Observation wurde vom Amtsgericht zwar genehmigt- umgesetzt wurde durch das LKA aber lediglich eine Überwachung vonAmris Telekommunikation.Laut Senats-Innenverwaltung und Polizei wurde die ObservationAmris am 15. Juni 2016 eingestellt, weil er in die Drogen- undKleinkriminalität abgerutscht war und als nicht mehr so gefährlicheingeschätzt wurde.In einer ersten Stellungnahme der Berliner Polizei heißt es, siehalte an den bisher gemachten Aussagen zur Gefährlichkeit Amris fest.Auf welcher fachlichen Grundlage die Formulierungen der Kollegenzustande gekommen sei und welcher Wortlaut im konkreten FallVerwendung gefunden habe, werde zur Zeit untersucht.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell