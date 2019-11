ARD-Jugendmedientag im WDR mit prominenter Unterstützung

Köln (ots) -Medienkompetenz statt Mathe steht für die rund 2.300 Schüler*innenauf dem Stundenplan, die am 11. und 12 November beimdeutschlandweiten ARD-Jugendmedientag hinter die Kulissen ihrerLandesrundfunkanstalten blicken. Auch der WDR beteiligt sich amJugendmedientag zu Beginn der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" undbietet vier Schulklassen ein ganz besonderes Programm in derhauseigenen Medienwerkstatt, dem WDR STUDIO ZWEI.Ganzjährig bietet der WDR ein umfangreiches Führungs- undMitmachangebot, das pro Woche von bis zu 750 Kindern und Jugendlichengenutzt wird. Neben der WDR-Kinderführung und dem WDR-Kinderstudioerfreut sich vor allem das WDR STUDIO ZWEI großer Beliebtheit: Hierproduzieren Schüler*innen unter fachkundiger Anleitung ihr eigenesRadio- oder Fernsehmagazin und lernen dabei verschiedene Medienberufekennen. Im Regelbetrieb interviewen sich die Jugendlichen gegenseitigfür ihre Beiträge doch für den ARD-Jugendmedientag hat sichprominenter Besuch angekündigt: Clare Devlin vom funk-Instagramkanal"Mädelsabende" und Ralph Caspers, der unter anderem "Quarks" und "DieSendung mit der Maus" moderiert, werden den Schüler*innen Rede undAntwort stehen. Außerdem gibt 1LIVE-Moderatorin Tina Middendorf derRadioklasse eine exklusive Führung durch den Sender und MatthiasOpdenhövel von der "Sportschau" meldet sich per Videobotschaft. ImWDR STUDIO ZWEI können die Klassen 6 bis 13 Radio- und Fernsehtechniksowie Social-Media-Anwendung im professionellen Rahmen ausprobieren,ihre Medienkompetenz und Teamfähigkeit stärken und am Ende des Tagesihre eigene kleine Sendung und eine Menge neuer Erfahrungen mit nachHause nehmen.Wie wichtig Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche heutzutageist, weiß auch "Mädelsabende"-Presenterin Clare Devlin und istdeshalb gerne beim ARD-Jugendmedientag dabei: "Ohne Medienkompetenzgeht nichts, weil sich die Welt weitergedreht hat und in 2019 ebenfast alles digital und online passiert. Ich möchte meinen Teil dazubeitragen, dass junge Menschen das besser verstehen, einordnen undbewerten können."Und Medienpädagogik steht beim WDR nicht nur zum Jugendmedientag aufdem Programm: In dem Medienhaus entstehen zahlreiche digitaleAngebote für Schüler*innen, die sich hervorragend für den Einsatz imUnterricht eignen, denn auch in der Schule wird Digitales zunehmendwichtig. Von "Programmieren mit der Maus" bis zur App zum ZweitenWeltkrieg "AR 1933 - 45" bündelt die neue Plattformschuledigital.wdr.de pünktlich zum Start der ARD-Themenwoche "ZukunftBildung" digitalen Inhalte und hält Tipps und Materialien für einenmodernen Unterricht bereit.Wer die Medienwelt lieber real und vor Ort ausprobieren möchte, nutztdie medienpädagogischen Mitmachaktionen für Schulklassen in Köln:WDR-Kinderstudio, WDR-Kinderführung und das WDR STUDIO ZWEI bieten anallen Werktagen außerhalb der Ferien spannende Einblicke in dieArbeit und das Programm eines der größten Medienunternehmen Europas.Diese außerschulischen Lernorte vermitteln Kindern und JugendlichenMedienkompetenz aus nächster Nähe, die Teilnahme ist kostenlos.Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unterschlauer.wdr.de.Alle Informationen zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" finden Sieunter themenwoche.ard.de und presse.wdr.de.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell