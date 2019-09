Nach ARD-Investigation: Verkehrsministerium droht Klagewelle wegen VW

Potsdam (ots) -- ARD Kontraste deckt auf, dass VW-Fahrzeuge trotzAbgaseinrichtung teilweise mehr ausstoßen als vorher- VW-Haltern drohen Fahrverbote in einigen deutschen Städten- Verkehrsministerium kann für Zulassung der Abgaseinrichtungbelangt werdenDas ARD-Fernsehmagazin Kontraste deckte aktuell auf, dass dieVW-Abgaseinrichtung nur bei Temperaturen zwischen 15 und 33 Gradfunktionieren. Diese hat der Konzern im Rahmen einer Rückrufaktion inseine vom Manipulationsskandal betroffenen Fahrzeuge einbauen lassen.Was das für betroffene Fahrzeughalter bedeutet und wieso das deutscheVerkehrsministerium dafür belangt werden könnte, erklärt AlexanderVoigt. Als Rechtsanwalt des Verbraucherportals rightnow.eu vertritter rund 11.000 Mandanten im Abgasskandal:"Laut des ARD Fernsehmagazins Kontraste funktioniert dieAbgaseinrichtung von VW nur bei Temperaturen zwischen 15 und 33 Grad.Dieses sogenannte Thermofenster hat zur Folge, dass die Fahrzeuge beiniedrigen Temperaturen teilweise noch mehr Schadstoffe ausstoßen alsvor dem Update. Das bedeutet, dass VW erneut Abschalteinrichtungen inseine vom Manipulationsskandal betroffenen Fahrzeuge eingebaut hatund das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt diese sogar noch abgesegnethat.Für betroffene Fahrzeughalter heißt das, dass ihre Fahrzeuge trotzder Abgaseinrichtung die geltenden Umweltregularien nicht erfüllen.In einigen Städten könnten sie also sogar von einem Fahrverbotbetroffen sein. Gleichzeitig können betroffene Fahrzeughalter aberjuristisch gegen das Verkehrsministerium und Volkswagen vorgehen:Das Kraftfahrt-Bundesamt, das dem Verkehrsministerium unterliegt,hat diese Abgaseinrichtung freigegeben. Dadurch ist es grundsätzlichmöglich, das Verkehrsministerium auf Schadensersatz zu verklagen.Außerdem droht dem Verkehrsministerium diesbezüglich ein Prozesswegen Beihilfe zum schweren Betrug, da das Kraftfahrt-Bundesamt beiden fehlerhaften Einrichtungen offensichtlich mehr als ein Augezugedrückt hat. Bei 2,4 Millionen betroffenen Fahrzeugen könnte dasin einer Klagewelle gegen das Verkehrsministerium enden.Weiterhin haben betroffene Fahrzeughalter aber vor allem dieMöglichkeit, VW juristisch zu der Rücknahme des betroffenenFahrzeuges zu verpflichten und dadurch eine Entschädigung zuerhalten, die über dem Fahrzeugwert auf dem Gebrauchtwagenmarktliegt. Wir von rightnow.eu schaffen es aktuell, die Ansprüche unsererMandanten im Abgasskandal in durchschnittlich sechs bis acht Monatendurchzusetzen.Gleichzeitig raten wir einmal mehr davon ab, sich in dieMusterfeststellungsklage gegen VW einzuschreiben. Diese wird sichmindestens vier Jahre hinziehen. Aufgrund des kontinuierlichenWertverfall der betroffenen Fahrzeuge verlieren die Kläger dadurchjede Menge Geld. Der Ausgang des Verfahrens ist zudem ungewiss. Dahersollten sich Verbraucher, die zur Zeit Teil derMusterfeststellungsklage sind, unbedingt noch vor dem Prozessbeginnam 30.9. aus der Klage austragen und mit einem Anwalt individuellklagen."Diese Rechte haben Abgasskandal-OpferVom Abgasskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlungdes vollständigen Kaufpreises ihres Fahrzeuges bei dem jeweiligenHersteller geltend machen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativgibt es auch die Möglichkeit, das Fahrzeug weiterzunutzen und einenTeil des Kaufpreises als Entschädigung zu erstreiten. Auf rightnow.eukönnen Autobesitzer ihren möglichen Anspruch kostenfrei prüfenlassen.rightnow.eu ist ein Angebot der Potsdamer RechtsanwaltskanzleiGoldenstein & Partner. Diese kooperiert dabei mit dem deutschenProzessfinanzierer ROLAND ProzessFinanz AG. Letzterer ermöglicht esVW-Kunden ohne Rechtschutzversicherung, risikofrei gegen den Konzernvorzugehen. Im Erfolgsfall sichert sich ROLAND dafür lediglich eineProvision in Höhe von 30 Prozent der durchgesetztenEntschädigungssumme.Über rightnow.eurightnow.eu ist ein Verbraucherportal, das sich auf dieDurchsetzung von Entschädigungsforderungen von Abgasskandal-Opfernspezialisiert hat. Auf der Plattform können geschädigte Kundendeutscher Autobauer kostenfrei prüfen, ob sie Anspruch auf einefinanzielle Entschädigung haben und das Portal mit der Durchsetzungihrer Rechte beauftragen. Rightnow wurde 2017 gegründet, hat seinenSitz in Potsdam und beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter. DasVerbraucherportal ist ein Angebot der Potsdamer RechtsanwaltskanzleiGoldenstein & Partner.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com |+49.30.4036476.07Original-Content von: Goldenstein & Partner - Rechtsanwälte & Steuerberater, übermittelt durch news aktuell