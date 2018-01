ARD-Interview: EU-Kommissionchef Juncker spricht sich für freie Meinungsäußerung im Iran aus

Köln (ots) - Gegen den US-amerikanischen Vorwurf, dieEU-Kommission hätte sich nicht deutlich genug auf die Seite derDemonstranten im Iran gestellt, wehrt sich EU-KommissionchefJean-Claude Juncker. In einem Interview mit dem ARD-Europamagazinsagte er, die Kommission habe ihren Standpunkt dazu klar gemacht:"Wir sind dafür - wie könnten wir eigentlich dagegen sein? -, dassdas Recht auf freie Meinungsäußerung im Iran voll umfänglichrespektiert wird. Wir sind der Auffassung, dass es einen Dialogbraucht zwischen auseinander strebenden Kräften, die es im Iran zubeobachten gibt. Und wir hoffen, dass die Vernunft obsiegt."Einen grundsätzlichen Wechsel der Iranpolitik, wie ihnUS-Präsident Donald Trump fordert, lehnt er für die Europäische Unionab. Zu dieser Forderung meint er lakonisch: "Diplomatie ist die Kunstdes Feingefühl." Juncker sieht auch keinen Grund, den sogenanntenAtomdeal mit dem Iran, an dem die EU maßgeblich beteiligt war,anzutasten: "Wir sind der Auffassung, dass dieser Atomdeal ... inGänze zur Anwendung gebracht werden muss und wir sehen keineNotwendigkeit nachzuverhandeln." Dass die USA und die EuropäischeUnion einen außenpolitischen Dissens haben, sei nach Auffassung vonJuncker nichts Neues, es habe immer Konflikt- und Streitpunktegegeben. Allerdings, so sorgt sich Juncker, habe sich deren Zahl imletzten Jahr vermehrt. Es sei ein Problem, "wenn die Zahl der Punktesich weiter nach oben bewegen würde, wo wir nicht zu einergemeinsamen Haltung kommen."Pressekontakt:WDR Pressedesk0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell