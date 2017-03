Leipzig (ots) - Die ARD-Radioprogramme belegen auch 2017 dieSpitzenposition im deutschen Hörfunkmarkt. Rund 38,17 MillionenHörerinnen und Hörer schalten täglich (Mo. - Fr.) mindestens einenöffentlich-rechtlichen Radiosender ein. Das entspricht 52,7 Prozentder deutschsprachigen Bevölkerung ab 10 Jahre. KommerzielleRadioprogramme werden täglich von 31,14 Millionen genutzt, das sind43 Prozent. Diese Ergebnisse zeigt die heute veröffentlichte MediaAnalyse (ma 2017 Radio I).ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Karola Wille: "Wir freuen uns,dass uns die Nutzer dieses Vertrauen in einer Zeit desgesellschaftlichen Wandels ungebrochen entgegenbringen und dieVielfalt und Qualität unserer Angebote schätzen und nutzen. DieARD-Radioprogramme bleiben aktuelles, relevantes Massenmedium mitSpitzenwerten und sind auch für die jungen Menschen attraktiv. Wirsind da, wo die Hörer sind - auf UKW, im Internet und DAB+. Radio istund bleibt ein verlässlicher Alltagsbegleiter für die Menschen."ARD-Hörfunkkommissions-Vorsitzende und MDR-ProgrammdirektorinNathalie Wappler Hagen: "Die Hörfunkprogramme der ARD und desDeutschlandradio sind eine Konstante in einer dynamischen und sichverändernden Medienwelt und vitaler denn je zuvor. Über alleAltersgruppen hinweg beweisen die öffentlich-rechtlichenHörfunkprogramme erneut ihre enorme Reichweitenstärke und behauptensich sowohl auf den klassischen Ausspielwegen wie auch auf allenanderen Plattformen. Auch bei jungen Menschen erfahren wir Zuspruchauf hohem Niveau. Das freut mich besonders, denn es zeigt auch, dassein Höchstmaß an journalistischer Qualität, gekoppelt an Innovationund Verlässlichkeit in unseren Programmen, gerade in Zeiten desgesellschaftlichen und medialen Wandels, für unser Publikum einwertvolles Gut ist."6 ARD-Radiowellen beim jungen Publikum unter den Top TenDie ARD-Radiowellen sind beim jungen Publikum weiterhin attraktiv.Unter den Top Ten der meistgenutzten Programme bei den unter30-Jährigen ist die ARD mit 6 Sendern vertreten. Täglich schalten6,88 Millionen junge Menschen bis 30 Jahre ein Programm der ARD ein.Informations- und Kulturwellen noch beliebter als in ma 2016 RadioIIDie Informations- und Kulturwellen der ARD sind weiterhin beliebt:6,71 Millionen Menschen (das sind 200.000 Hörer mehr als in der ma2016 Radio II) entscheiden sich täglich für mindestens einInformations- oder Kulturprogramm, das entspricht 9,3 Prozent. 19,25Millionen Menschen (26,6 Prozent) in Deutschland haben innerhalb von14 Tagen solch ein Programm eingeschaltet (weitester Hörerkreis).189 Minuten durchschnittliche HördauerDie durchschnittliche Hördauer für das Radio bleibt mit 189Minuten weiter auf einem hohen Niveau. Täglich schalten 56,63Millionen Menschen das Radio ein, das sind 78,1 Prozent derBevölkerung.Die Media-Analyse wird zweimal im Jahr veröffentlicht. Dierepräsentative Umfrage ist die Leitstudie für den deutschenRadiomarkt. Vier unabhängige Markforschungsinstitute haben für dieMedia-Analyse 69.071 Telefoninterviews (Festnetz und mobil) geführt.Insgesamt wurden Daten für 433 Sender erhoben. Befragt wurdendeutschsprachige Personen ab zehn Jahren. Die Ergebnisse der nächstenMA werden am 11. Juli 2017 veröffentlicht.Pressekontakt:Birthe GogartenARD-PresseteamTel.: 0341 300 6342Birthe.Gogarten@mdr.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell