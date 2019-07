ARD-Hörfunk: Spitzenposition im deutschen Radio-Markt, großer Erfolg mit den Kultur- und Informationsprogrammen / ARD erreicht täglich knapp 37 Millionen Menschen

München (ots) - Die ARD-Radioprogramme sind stark gefragt underneut Spitzenreiter im deutschen Hörfunkmarkt. Das zeigt die heuteveröffentlichte media analyse (ma 2019 Audio II). Besonders mit denim publizistischen Wettbewerbsumfeld einzigartigen Kultur- undInformationsprogrammen liegt die ARD weiter auf Rekordniveau.Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender und Intendant des BayerischenRundfunks: "Radio verbindet die Gesellschaft. Ich freue mich, dassdie vielfältigen und regional verankerten Hörfunk-Wellen der ARD fürdie Menschen in unserem Land weiterhin das wichtigste Audio-Angebotdarstellen. Viele Hörerinnen und Hörer schätzen die verlässlicheOrientierung und Einordnung, die wir jeden Tag aufs Neue bieten."Mit ihren Radioprogrammen erreicht die ARD täglich bundesweitknapp 37 Millionen MenschenDie Angebote der ARD-Radioprogramme sind weiterhin klar aufSpitzenposition: 36,7 Millionen Hörerinnen und Hörer schalten täglich(Montag - Freitag) mindestens einen öffentlich-rechtlichenRadiosender ein. Das entspricht einem Anteil von 52,0 Prozent derdeutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. KommerzielleRadioprogramme werden von täglich 30,3 Millionen Menschen genutzt,das sind 43,0 Prozent. Diese Ergebnisse gehen aus der heuteveröffentlichten ma 2019 Audio II hervor.Martin Wagner, Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission undBR-Hörfunkdirektor:"Der hohe Zugriff auf Radioprogramme - ganz gleich über welchenVerbreitungsweg - zeigt, dass die Menschen umfassend informiert undunterhalten werden wollen. Hier bleiben die ARD-Hörfunkprogrammeerste Anlaufstelle für die Menschen in Deutschland. Dass die Kultur-und Informationswellen ihr Rekordniveau halten können, belegt, wiesehr die Hörerinnen und Hörer zuverlässige Informationen,Orientierung und Glaubwürdigkeit in den Qualitätsprogrammen desöffentlich-rechtlichen Rundfunks schätzen."ARD punktet bei jungem Publikum, Informations- und Kulturangebotemit mehr als 7 Millionen Hörern täglichBeim jungen Publikum konnte der ARD-Hörfunk die hohenAkzeptanzwerte der vergangenen Erhebungen bestätigen. Über 40 Prozentder 14- bis 29-Jährigen schalten täglich eines deröffentlich-rechtlichen Programme ein. Somit entscheiden sich Tag fürTag knapp 6 Millionen junge Hörer für mindestens einARD-Hörfunkangebot.Ihr Rekordniveau halten die Informations- und Kulturwellen derARD. Täglich verfolgen 7,1 Millionen Menschen mindestens einInformations- oder Kulturprogramm, das sind 10,1 Prozent derBevölkerung ab 14 Jahren.ARD-Hörfunk bleibt Audioangebot mit der höchsten PublikumsresonanzDer ARD-Hörfunk bleibt das wichtigste Audio-Angebot für dieMenschen in Deutschland, neun ARD-Radiowellen sind unter den Top 10der meistgenutzten Programme.Radio bleibt in Deutschland das Medium mit der höchstenTagesreichweite:Täglich schalten 54 Millionen Menschen das Radio ein, das sind76,5 Prozent der Bevölkerung. Diese hören jeden Tag 257 MinutenRadio.Media-Analyse - Leitstudie für deutschen AudiomarktDie ma Audio ist die Konvergenzstudie der ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse (agma) für Radio und Audio. Die hier ausgewiesenenReichweiten umfassen die Radionutzung über alle Verbreitungswegeinklusive Online und DAB+.Die Ergebnisse der nächsten Media-Analyse werden am 25. März 2020veröffentlicht.Pressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell