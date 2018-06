München (ots) - Zum sechsten Mal seit 2013 tagte heute, am 5. Juni2018, das ARD Forum Sport, in diesem Jahr beim Südwestrundfunk inBaden-Baden. Thema der Diskussion war die Betrachtung sportlicherGroßereignisse wie Fußball-Welt- und Europameisterschaften,Olympische Spiele und neuartige Projekte wie die EuropeanChampionships, die im August 2018 erstmalig stattfinden. Beleuchtetwurden in den Gesprächen und Diskussionen die unterschiedlichenFacetten dieser Großereignisse. Auf der einen Seite begeistern siedie Menschen vor Ort, die Zuschauerinnen und Zuschauer vor denBildschirmen und können ein Gemeinschaftsgefühl hervorrufen wie kaumein anderes Ereignis. Auf der anderen Seite gehen mit ihnenKorruption, Misswirtschaft, Menschenrechtsverletzungen, Doping undvieles mehr einher.Diskutiert haben auf dem ARD Forum Sport Susanne Aigner-Drews(Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland), die TurnerinTabea Alt, Axel Balkausky (ARD-Sportkoordinator), Dr. FriedrichCurtius (DFB-Generalsekretär), der Oberbürgermeister von Düsseldorf,Thomas Geisel, Britta Heidemann (IOC-Athletenkommission),ARD-Fußball-Experte Thomas Hitzlsperger, Alfons Hörmann(DOSB-Präsident), Siegfried Kaidel (Präsident des DRV), ChristianMihr (Geschäftsführer Reporter ohne Grenzen), Eventmanager MichaelMronz, Thomas Weikert (ITTF-Präsident), Sylvia Schenk (TransparencyInternational), der Journalist Jörg Schmitt (SPIEGEL),ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und die Journalistin Evi Simeoni vonder FAZ.Olympische Spiele aus Sicht der SportlerTabea Alt: "Bei Olympia ist einzigartig, was man als Sportler undim Team erlebt. Der Zusammenhalt und der respektvolle Umgangmiteinander ist das Schönste. In Rio haben wir von Protesten im Landnichts mitbekommen."Britta Heidemann: "Das Olympische Dorf ist für mich einSchlaraffenland. Ein toller Mix, man trifft Sportler aus der ganzenWelt. Die meisten Sportler machen dabei ihre Sportart und wissen garnicht, was das IOC alles macht. Mir war zum Beispiel gar nichtbewusst, wie viel Geld in die globale Sportentwicklungsstruktur geht.Das IOC ist sogar vergleichsweise großzügig mit der Verteilung undRückführung der Gelder in die Sportstruktur. Die Aufklärung darüberist besonders wichtig."Vergabeprozessen bei Sport-GroßereignissenJörg Schmitt: "Das Grundproblem sind die nationalen undinternationalen Verbände. Weder bei der FIFA noch beim DFB hat sichirgendetwas gebessert, Verbände werden teilweise geführt wieDorfgemeinschaften. Besonders im Fußball-Bereich ist das öffentlicheInteresse groß, trotzdem sollte man meiner Meinung nach mehrhinterfragen, wo das Geld herkommt, das Oligarchen oder Scheichs ineuropäischen Fußball investieren. Die Erneuerung der Verbändefunktioniert nur, wenn die Neuen nicht immer aus dem System kommen."Sylvia Schenk: "Ich würde nie darüber spekulieren, dass in einemFall Korruption stattgefunden hat, wenn es keine Fakten dazu gibt.Das Hauptproblem sind meiner Ansicht nach nicht die Verbände, sonderndie oft viel zu enge Verknüpfung von politischen mit sportlichenFunktionen, die leider in anderen Ländern oft üblich ist und nur zuKorruption führen kann. Große Sportveranstaltungen können Anstößegeben. Wenn man sich zum Bespiel die Entwicklung in Katar anguckt,sind große Fortschritte in dem Bereich des Arbeitsrechts zuverzeichnen."European Championships 2018Alfons Hörmann: "Die European Championships sind einehervorragende Idee. Seit Jahren überlegen die Verantwortlichen, wieman das so erfolgreiche Wintersport-Konzept auf den Sommer übertragenkann. Es wäre toll, wenn der Ansatz Erfolg hätte."Siegried Kaidel: "Für uns ist es ein sehr wichtiges Projekt.Unsere Sportarten werden normalerweise eher selten gezeigt, dochTV-Präsenz ist für uns sehr wichtig. Sportliche Großereignisse sorgendafür, dass sich mehr Menschen für unseren Sport interessieren. Beiuns merkt man das immer an einem erkennbaren Mitgliederzuwachs nachOlympischen Spielen."FIFA Fußball-WM in RusslandHajo Seppelt: "Ob ich nach Russland fahren werde, steht noch nichtfest. Fest steht, dass die Aggression, die von russischer Seiteinsbesondere aus dem Netz gegen mich kam, eine ganz andere Qualitäthat als die Reaktionen, die ich früher auf meine Berichterstattungbekommen habe. Wie das IOC mit der ganzen Thematik Russlandumgegangen ist, dafür muss man sich schämen. Es ist eineBankrotterklärung für das Doping-Kontrollsystem und den Sport."Christian Mihr: "Bei der Tätigkeit von uns Journalisten inRussland schätze ich insbesondere die Gefahren für unsere Quellen vorOrt, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sehr viel höher ein, als füruns Journalisten selbst. Ich glaube nicht, dass Putin deutscheReporter systematisch in Haft nehmen würde. Sportler undSportfunktionäre können aber meines Erachtens im Rahmen vonGroßereignissen Einfluss auf individuelle Schicksale von Journalistennehmen."Bewerbung um künftige Sportgroßereignisse mit einem Blick in dieZukunftMichael Mronz: "Der Ansatz unseres Konzept für dieRhein-Ruhr-Bewerbung um die Olympischen Spiele 2032 ist ein ganzanderer als in Hamburg oder München. Wir wollen andere Themen in denVordergrund stellen wie vernetzte Mobilität, Digitalisierung, dieSchaffung von Arbeitsplätzen in der Zukunft. Die Rhein-Ruhr-Regionbietet eine sehr gute Kosten-Nutzen-Relation, da die meistenSportstätten bereits vorhanden sind. Die Gespräche mit den Kommunensind für uns das Wichtigste, es funktioniert nur zusammen, das habenwir aus 2012 gelernt."Dr. Friedrich Curtius: "Die Bewerbung um die EM 2024 ist für unsein großes Thema, aber ist natürlich auch nicht einfach umzusetzen.Die Anforderungen von der UEFA umfassen verschiedene Verpflichtungenund Regierungsgarantien. Den entsprechenden Abstimmungs-Prozesshaben wir von Anfang an transparent mit der Bundesregierung geführt,um am Ende unser Angebot bei der UEFA vorzulegen."Thomas Weikert: "Der Zuspruch für Fußball-Großveranstaltungen istnaturgemäß höher als für andere Sportarten. Es wäre nur schön, wennes diesen Rückhalt auch für andere internationale Sportereignisse inDeutschland gäbe, zum Beispiel auch was Steuererleichterungenbetrifft - und das ist leider nicht so. 