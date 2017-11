München (ots) - Zum fünften Mal seit 2013 tagte heute, 8. November2017, das ARD Forum Sport, in diesem Jahr beim Hessischen Rundfunk inFrankfurt. Thema der Diskussion war die zunehmende Digitalisierungdes Sports und der Sport-Kommunikation. Im zweiten Teil derVeranstaltung ging es in erster Linie um verschiedene medialeSport-Angebote sowie über die Konsequenzen der Digitalisierung aufden Wettbewerb um Sportrechte.Teil 2: Grenzen und Möglichkeiten für den Sport und denSportrechte-MarktSusanne Aigner-Drews, Discovery Networks Deutschland:"Das Thema Bundesliga ist für uns eine langfristige Diskussion. AmEnde des Tages hat der Zuschauer durch die Aufteilung derRechtepakete mehr Auswahlmöglichkeiten als jemals zuvor. Das istungemein wichtig, da es Anspruch des Zuschauers ist, Inhalte immerund überall zu konsumieren. Die Olympischen Winterspiele 2018hingegen werden für Eurosport das größte operative Sportereignis, daswir je gestemmt haben."Hans Gabbe, Sky:"Die zunehmende Zersplitterung und Konkurrenz bei Sportrechten, zumBeispiel der Fußball-Bundesliga, kann auch dazu führen, dass dieAnbieter noch schneller noch besser zu werden versuchen. DieHauptfrage bei unserer Sportberichterstattung ist aber aktuell, wiegestalten wir den Sport und erreichen die Sportkonsumenten. Ichdenke, dass in Zukunft der Einzelkunde immer wichtiger wird, dem wirein individualisiertes, interagierendes Angebot anbieten müssen. Skybeschäftigt sich aktuell sehr stark mit der Frage, wie eine Sportart,außer dem Fußball, in die Mitte der Gesellschaft gebracht werdenkann. Unsere Handballkooperation mit der ARD ist dafür ein gutesBeispiel. Im Ergebnis brauchten sich beide Medien als Partner, umauch im Sinne des Handballs eine möglichst große Aufmerksamkeit zuerreichen."Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator:"Der Erwerb von Sportrechten wird generell für uns problematischer,das hat man nicht zuletzt bei den Verhandlungen um die OlympischenSpiele gesehen. Dass ein Anbieter alleine Rechte für einen Wettbewerbbekommt, wird es sicherlich zukünftig immer weniger geben. Wir müssenalso vermehrt auch mit anderen Anbietern gemeinsame Strategienentwickeln und Kooperationen eingehen, so wie ARD und Sky es beimThema Handball umgesetzt haben. Gleichzeitig ist die Entwicklungneuer Programmangebote wichtig, um auch den kleineren Sportarten einegrößere Plattform zu verschaffen. Das versuchen wir gemeinsam mit demZDF derzeit bspw. mit den European Championships 2018, einerBündelung von verschiedenen Europameisterschaften inSommersportarten, die zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Ortenstattfinden werden."Holger Blask, DFL:"Das Ziel für kommende Rechteverhandlungen muss es sein, dass eineweitere Zersplitterung der Bundesliga-Pakete nicht stattfindet, dadies nicht im Sinne der Konsumenten ist. Wir wollen bei dem jetzigenModell von zwei Anbietern für die Live-Rechte bleiben."Kay Dammholz, DAZN:"Wir müssen mit den Sportarten - mit Ausnahme des Fußballs -pfleglich umgehen und da sind Kooperationen wichtig. Die meistenSportarten brauchen auch die Reichweite des Free-TV. Zudem tut dieVielfalt der Anbieter auf dem Sportrechtemarkt allen gut. DieLizenzgeber haben die Chance ihre Rechte zu verkaufen und wir alsAnbieter können eine große Vielzahl an Angeboten an den Konsumentenrichten."Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell