Hamburg (ots) - Nach sechs Jahren im Ersten beteiligt sich derÖsterreichische Rundfunk (ORF) an "Klein gegen Groß". Die Show läuftam Sonnabend, 18. März, zeitgleich im Ersten und in ORF eins. ImMittelpunkt der Sendung stehen wie immer Kinder mit faszinierendenTalenten und Fähigkeiten, die gegen Erwachsene antreten. Kai Pflaumepräsentiert neun spannende und unglaubliche Duelle, darunter zwei mitösterreichischen Kindern. Als prominente Gegner werden dabei sein u.a. Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld, OlympiasiegerChristoph Harting, Tagesschau-Sprecher Jan Hofer, Modedesigner GuidoMaria Kretschmar, Schauspieler Miroslav Nemec sowie aus ÖsterreichSänger Hansi Hinterseer und ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.Thomas Schreiber, ARD-Unterhaltungskoordinator und Leiter des NDRProgrammbereichs Fiktion & Unterhaltung: "Da wächst zusammen, waszusammen gehört - ich freu' mich sehr, dass der ORF sich nun auch ander erfolgreichen Familienshow 'Klein gegen Groß' beteiligt und wirländerübergreifend mit Kai Pflaume, neun starken Kindern ausDeutschland und Österreich und großartigen Wettpartnern spielen."ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm: "Aufgrund der gutenZusammenarbeit zwischen der ARD und dem ORF bei der Eurovisionsshow'Spiel für dein Land' haben wir uns entschlossen, bei dererfolgreichen Samstagabendshow 'Klein gegen Groß - Das unglaublicheDuell' ebenfalls als Koproduzent dabei zu sein. So werden sich nunauch österreichische Kinder und Prominente den spannenden Duellenstellen. Wir freuen uns auf den Ausbau der erfolgreichenZusammenarbeit zwischen dem in der ARD federführenden Sender NDR undder ORF-Unterhaltung."Bereits am kommenden Sonnabend, 18. Februar, zeigt Das Erste um20.15 Uhr eine weitere Folge von "Klein gegen Groß", u. a. mit ToniKroos, David Coulthard und Matthias Schweighöfer.