München (ots) - Bis Freitag, den 13.09.2019 besteht noch dieMöglichkeit, sich am diesjährigen ARD-Dokumentarfilmwettbewerb "Topof the Docs" zu beteiligen.Auch im diesjährigen Wettbewerb gibt es keine konkreteThemenvorgabe. Gesucht werden innovative Filmprojekte, die einpolitisch und gesellschaftlich relevantes Thema aufgreifen, einenklaren Bezug zu Deutschland haben und auch internationale Relevanzbesitzen. Sie sollen herausragen durch tiefgründige Recherche,exklusive Zugänge und eine außergewöhnliche, neuartige und kreativeHandschrift. Die besten fünf Einreichungen werden im Rahmen von DOKLeipzig, Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- undAnimationsfilm, vor einer Jury aus programmverantwortlichenVertreterinnen und Vertreter der beteiligten Rundfunkanstalten unterLeitung des ARD-Chefredakteurs Rainald Becker präsentiert. Der Siegergewinnt einen Sendeplatz im Ersten.Autoren, Regisseure, Produzenten sind aufgerufen, sich mit IhrenProjekten am diesjährigen ARD-Dokumentarfilmwettbewerb "Top of theDocs" zu beteiligen.Einreichungen (im Format pdf) unter Nutzung des angegebenenBetreffs bitte an: topofthedocs@mdr.de Betreff: TopoftheDocs_2019/20Weitere Informationen finden Sie unter: http://ots.de/BhEiU0