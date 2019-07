ARD-DeutschlandTrend: Zwei Drittel besorgt, dass Rechtsextremisten Staat verändern könnten

Köln (ots) -Sperrfrist: 04.07.2019 22:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Vor dem Hintergrund der Ermordung des Kasseler RegierungspräsidentenWalter Lübcke wird vermehrt über den Umgang mit Rechtsextremismus inDeutschland diskutiert. Aktuell äußert eine Mehrheit Sorge, dassRechtsextremisten den Staat verändern könnten. Das hat eine Umfragedes ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen mit 1.006Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben. Demnachäußern zwei Drittel der Befragten (67 Prozent; +6 Punkte im Vgl. zuDezember 2011) diese Sorge. 31 Prozent sehen das nicht so. Von denAfD-Anhängern äußern nur 17 Prozent diese Sorge, bei denGrünen-Anhängern sind es 75 Prozent. 66 Prozent aller Befragten (-15Punkte im Vgl. zu Dezember 2011) sind der Ansicht, der Staat lasseNeonazis und Rechtsextremisten zu oft freie Bahn. 29 Prozent stimmendieser Aussage nicht zu. Zustimmung findet diese Aussage bei 26Prozent der AfD-Anhänger und 73 Prozent der Grünen-Anhänger."Rechtsextreme Positionen sind in letzter Zeit in Deutschlandgesellschaftsfähiger geworden." Dieser Aussage stimmen 65 Prozent derBefragten zu, 30 Prozent stimmen nicht zu. Die Hälfte (48 Prozent)der AfD-Anhänger stimmen dieser Aussage zu und 80 Prozent derGrünen-Anhänger. Ebenfalls zwei Drittel (65 Prozent) sind derAnsicht, die Sicherheitsdienste sollten zusätzliche Befugnissebekommen, um die Kommunikation im Internet und in den sozialen Medienstärker zu überwachen. In dieser Frage stimmen 54 Prozent derAfD-Anhänger und 57 Prozent der Grünen-Anhänger zu.71 Prozent der Befragten (-13 Punkte im Vgl. zu Oktober 2016)erachten die Gefahr von rechtsextremen Übergriffen und Anschlägen alssehr groß oder eher groß; 27 Prozent als eher gering oder sehrgering. Die Gefahr von islamistischen Übergriffen oder Anschlägenerachten 60 Prozent (-8 Punkte) in Deutschland als sehr groß odereher groß; 37 Prozent als eher gering oder sehr gering. EineMinderheit von 41 Prozent der Befragten sieht eine sehr große odereher große Gefahr von linksextremen Übergriffen und Anschlägen (-11).Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.006 Befragte- Erhebungszeitraum: 01.07.2019 bis 02.07.2019- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Fragen im Wortlaut:Vor dem Hintergrund der Ermordung des Kasseler RegierungspräsidentenWalter Lübcke wird über den Umgang mit Rechtsextremismus inDeutschland diskutiert. Geben Sie bitte für die folgenden Aussagenan, ob Sie ihnen eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.- Der Staat lässt Neonazis und Rechtsextremisten zu oft freieBahn.- Ich mache mir Sorgen, dass Rechtsextremisten unseren Staatverändern könnten.- Die Sicherheitsdienste sollten zusätzliche Befugnissebekommen, um die Kommunikation im Internet und in densozialen Medien stärker zu überwachen.- Rechtsextreme Positionen sind in letzter Zeit in Deutschlandgesellschaftsfähiger geworden.Erachten Sie die Gefahr von ... Übergriffen oder Anschlägen inDeutschland als sehr groß, eher groß, eher gering oder sehr gering?- rechtsextremen- linksextremen- islamistischenFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell