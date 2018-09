ARD-DeutschlandTrend: Vertrauen in Institutionen: Große Unterschiede zwischen Ost und West

Köln (ots) -Sperrfrist: 06.09.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Aktuell wird über das Vertrauen in demokratische Institutionendiskutiert. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei istweiterhin auf hohem Niveau. 81 Prozent der Befragten sagen, dass siesehr großes bzw. großes Vertrauen in die Polizei haben (-4 Punkte imVergleich zum DeutschlandTrend im Morgenmagazin im Februar 2018). 18Prozent sagen, dass sie wenig oder gar kein Vertrauen haben. Auch indie Gerichte hat die Mehrheit der Bürger Vertrauen. 65 Prozent derBefragten geben an, großes bzw. sehr großes Vertrauen in Gerichte zuhaben (+8 Punkte im Vergleich zu Juli 2016), 34 Prozent haben wenigbzw. gar kein Vertrauen. Beim Vertrauen in die Medien ist dasMeinungsbild der Bürger eher gespalten. 47 Prozent der Befragtengeben an, großes bzw. sehr großes Vertrauen in Medien zu haben (+9 imVergleich zu Oktober 2016), 52 Prozent haben wenig bzw. gar keinVertrauen. Beim Vertrauen in die Bundesregierung überwiegt dasMisstrauen: In die Bundesregierung haben 43 Prozent der Befragtensehr großes oder großes Vertrauen (+10 Punkte im Vergleich zumDeutschlandTrend im Morgenmagazin im Februar 2018), 56 Prozent habendies nicht.Unterschiede zwischen Ost und WestHier gibt es große Unterschiede, wenn man sich die Befragten in denost- und westdeutschen Bundesländern getrennt anschaut. 85 Prozentder Befragten in den westdeutschen Bundesländern haben großes bzw.sehr großes Vertrauen in die Polizei, in den ostdeutschenBundesländern haben 69 Prozent großes bzw. sehr großes Vertrauen. 69Prozent der Befragten in den westdeutschen Bundesländern haben großesbzw. sehr großes Vertrauen in die Gerichte, in den ostdeutschenBundesländern haben 50 Prozent großes bzw. sehr großes Vertrauen. 52Prozent der Befragten in den westdeutschen Bundesländern haben großesbzw. sehr großes Vertrauen in die Medien, also Fernsehen, Radio undZeitungen, in den ostdeutschen Bundesländern haben 29 Prozent großesbzw. sehr großes Vertrauen. 46 Prozent der Befragten in denwestdeutschen Bundesländern haben großes bzw. sehr großes Vertrauenin die Bundesregierung, in den ostdeutschen Bundesländern haben 35Prozent großes bzw. sehr großes Vertrauen. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Funktioniert der Rechtsstaat?Auch bei anderen Fragestellungen sind die Unterschiede zwischen Ostund West deutlich. 68 Prozent der Befragten insgesamt stimmen derAussage zu, dass der Rechtsstaat alles in allem gut funktioniert. 31Prozent sind gegenteiliger Auffassung. Im Westen stimmen 73 Prozentder Befragten zu, dass der Rechtsstaat alles in allem gutfunktioniert. 27 Prozent sind gegenteiliger Auffassung. Im Ostensagen gerade mal 50 Prozent der Befragten, dass der Rechtsstaat allesin allem gut funktioniert, 48 Prozent stimmen dieser Aussage nichtzu.Sorgen beim Thema ZuwanderungDeutliche Unterschiede werden auch sichtbar in der Frage, ob dieBundesregierung die Sorgen beim Thema Zuwanderung ernst nimmt.Bundesweit ist das Meinungsbild der Befragten hier gespalten: 49Prozent der Befragten insgesamt stimmen zu, dass die Bundesregierungdie Sorgen beim Thema Zuwanderung ernst nimmt, 51 Prozent stimmenhier nicht zu. Von den westdeutschen Befragten stimmen 53 Prozent derBefragten zu, dass die Bundesregierung die Sorgen beim ThemaZuwanderung ernst nimmt, 46 Prozent tun dies nicht. In denostdeutschen Bundesländern sind 33 Prozent der Auffassung, dass dieBundesregierung die Sorgen beim Thema Zuwanderung ernst nimmt, 66Prozent verneinen das.78 Prozent sind der Auffassung, dass die Bundesregierung zu zögerlichist und keine klaren Entscheidungen trifft. 21 Prozent sindgegenteiliger Auffassung. Von den westdeutschen Befragten stimmen 77Prozent der Befragten dieser Aussage zu, 23 Prozent tun dies nicht.In den ostdeutschen Bundesländern sind 83 Prozent der Auffassung,dass die Bundesregierung zu zögerlich ist und keine klarenEntscheidungen trifft, 15 Prozent verneinen das.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.002 Befragte- Erhebungszeitraum: 03.09.2018 bis 04.09.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswertvon 50%Die Fragen im Wortlaut:Ich nenne Ihnen jetzt eine Reihe von Einrichtungen undOrganisationen. Bitte sagen Sie mir für jede, wie viel Vertrauen Siein sie haben: sehr großes Vertrauen, großes Vertrauen, wenigVertrauen oder gar kein Vertrauen?Über die Politik in Deutschland gibt es ja unterschiedlicheAnsichten. Über die Politik in Deutschland gibt es ja unterschiedlicheAnsichten. Geben Sie bitte zu jeder der folgenden Ansichten an, obSie dieser eher zustimmen oder eher nicht zustimmen. DieBundesregierung ist zu zögerlich und trifft keine klarenEntscheidungen.
Der Rechtsstaat in Deutschland funktioniert alles in allem gut.
Ich finde, dass die Bundesregierung Sorgen beim Thema Zuwanderungernst nimmt.