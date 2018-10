ARD-DeutschlandTrend: Union und SPD auf Rekordtief

Köln (ots) -Sperrfrist: 11.10.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.In der Sonntagsfrage fallen die Regierungsparteien auf dieniedrigsten Werte, die im ARD-DeutschlandTrend jemals für siegemessen wurden. Die Union verliert im Vergleich zum Vormonat dreiProzentpunkte und kommt auf 26 Prozent. Die SPD verliert ebenfallsdrei Punkte und erreicht 15 Prozent. Die AfD kommt unverändert auf 16Prozent. Die FDP kommt auf 10 Prozent (+2), die Linke ebenfalls auf10 Prozent (+/-0). Die Grünen legen um drei Punkte auf 17 Prozent zu.Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat dasMeinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwochdieser Woche 1.508 Wahlberechtigte bundesweit befragt.Die schlechten Werte für die Regierungsparteien spiegeln sich auch inder Regierungszufriedenheit, die im Vergleich zum Vormonat deutlichgesunken ist. 24 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit derBundesregierung zufrieden bzw. sehr zufrieden. Das sind 7Prozentpunkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Eine deutlicheMehrheit, 76 Prozent, sind weniger bzw. gar nicht zufrieden (+8). Dashat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstagdieser Woche ergeben.Betrachtet man die an der Bundesregierung beteiligten Parteiengetrennt voneinander, ergibt sich folgendes Bild: 28 Prozent (-8Punkte im Vgl. zu Juli) sind mit der Arbeit der CDU sehr zufriedenbzw. zufrieden; 70 (+7) Prozent sind weniger bzw. gar nichtzufrieden. Mit der Arbeit der CSU sind 17 Prozent der Befragten sehrzufrieden bzw. zufrieden (-3); 77 Prozent sind weniger bzw. gar nichtzufrieden (-1). Mit der Arbeit der SPD sind 27 Prozent sehr zufriedenbzw. zufrieden (-11); 69 Prozent sind weniger bzw. gar nichtzufrieden (+9).Als Hauptverantwortliche für den aktuellen Zustand derBundesregierung machen 56 Prozent der Befragten Angela Merkel aus. 31Prozent finden, dass Horst Seehofer die Hauptverantwortung trägt, 2Prozent Andrea Nahles.In der Liste der beliebten Politiker kommt Außenminister Heiko Maas(SPD) auf 46 Prozent Zustimmung (-1 Punkt im Vergleich zum Vormonat).Mit der Arbeit von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sind 45Prozent (+2) zufrieden bzw. sehr zufrieden, mit der Arbeit vonFinanzminister Olaf Scholz (SPD) 44 Prozent (+1). Gleichauf liegtBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit 44 Prozent Zustimmung (-2).Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht kommt auf 40Prozent Zustimmung (+3), Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen(CDU) auf 40 Prozent (+/-0). Mit der Arbeit des FDP-VorsitzendenChristian Lindner sind 34 Prozent (+2) zufrieden bzw. sehr zufrieden,mit der Arbeit von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 31 Prozent(-2). Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles erreicht 30 ProzentZustimmung (-5), der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck 28 Prozent(+5). Ihn kennt eine Mehrheit (58 Prozent) der Befragten nicht oderkann keine Angaben machen. Innenminister Horst Seehofer (CSU)verliert 12 Punkte und kommt auf 22 Prozent Zufriedenheit - seinniedrigster Wert im ARD-DeutschlandTrend. Alexander Gauland,Vorsitzender der AfD, erhält im Vergleich zum Vormonat unverändert 15Prozent Zustimmung.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.008 Befragte; Sonntagsfrage: 1.508 Befragte- Erhebungszeitraum: 08.10.2018 bis 09.10.2018; Sonntagsfrage:08.10. bis 10.10.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?Und wenn Sie einmal die an der Bundesregierung beteiligten Parteiengetrennt betrachten.Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der CDU?Und wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der CSU?Und wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der SPD?Welche der folgenden Politiker sind verantwortlich für den aktuellenZustand der Bundesregierung? Welche der folgenden Politiker sind verantwortlich für den aktuellenZustand der Bundesregierung? (Mehrfachnennungen möglich)Und wer davon ist hauptsächlich verantwortlich für den aktuellenZustand der Bundesregierung?- Angela Merkel- Horst Seehofer- Andrea NahlesJetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen undPolitikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nicht beurteilenkönnen, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit der politischen Arbeitvon...?Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?