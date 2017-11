ARD DeutschlandTrend November 2017: Mehrheit für Rückzug Seehofers

Köln (ots) -Sperrfrist: 09.11.2017 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Aktuell wird über die Rolle des CSU-Vorsitzenden Horst Seehoferdiskutiert. 62 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sichSeehofer nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen von seinenpolitischen Ämtern zurückziehen sollte. Bei den Befragten in Bayernsind ebenfalls 62 Prozent dieser Auffassung. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.56 Prozent der Bürger sind der Auffassung, dass die CSUunverhältnismäßig viel Macht in der Union hat. Dieser Eindruck hatsich während der Sondierungsverhandlungen in den vergangenen Wochennochmals verstärkt (+ 7 Prozentpunkte im Vergleich zu Oktober). Beiden Unions-Anhängern sagen 49 Prozent, dass die CSU zu viel Macht inder Union hat.Dass die CSU in der Union immer wieder darauf pocht, die Zahl dernach Deutschland kommenden Flüchtlinge zu begrenzen, stößtmehrheitlich auf Zustimmung (52 Prozent). Bei den Unions-Anhängernsind 55 Prozent dieser Auffassung.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschlandab 18 Jahren- Fallzahl: 1.005 Befragte- Erhebungszeitraum: 6.11.2017 bis 7.11.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswertvon 50%Die Frage im Wortlaut:Über die Parteien gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich nenne Ihnenjetzt einige Aussagen zu CDU und CSU. Sagen Sie mir bitte jeweils, obSie diesen Aussagen eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.Horst Seehofer sollte sich nach Abschluss der Koalitionsverhandlungenvon seinen politischen Ämtern zurückziehen.Die CSU hat unverhältnismäßig viel Macht in der Union.Ich finde es gut, dass die CSU in der Union immer wieder daraufpocht, die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell