ARD DeutschlandTrend November 2017: 28 Jahre nach Mauerfall: Breite Mehrheit zufrieden mit Entwicklung

28 Jahre nach dem Mauerfall sind 79 Prozent der Bürger mit derEntwicklung in Deutschland seit der Wiedervereinigung sehr oderüberwiegend zufrieden. 19 Prozent der Befragten sind überwiegend bzw.sehr unzufrieden mit der Entwicklung in Deutschland nach derVereinigung. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends vonMontag bis Dienstag dieser Woche ergeben. In dieser Frage gibt eswenig Unterschiede zwischen West und Ost. 78 Prozent der Befragten inden westdeutschen Bundesländern sind mit der Entwicklung nach derWiedervereinigung sehr bzw. überwiegend zufrieden, 19 Prozent sindüberwiegend oder sehr unzufrieden. Von den Befragten in denostdeutschen Bundesländern sind mit der Entwicklung nach derWiedervereinigung 81 Prozent sehr bzw. überwiegend zufrieden, 17Prozent sind überwiegend oder sehr unzufrieden.57 Prozent der Befragten sind allerdings der Auffassung, dass immernoch sehr große oder eher große Unterschiede zwischen West- undOstdeutschland bestehen. 40 Prozent sehen eher kleine bzw. keineUnterschiede zwischen Ost und West. Aus ostdeutscher Perspektivewerden deutlich häufiger Unterschiede wahrgenommen: 74 Prozent derBefragten in den ostdeutschen Bundesländern halten die Unterschiedefür sehr bzw. eher groß. Von den Befragten in den westdeutschenBundesländern halten 53 Prozent die Unterschiede für sehr groß bzw.eher groß.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschlandab 18 Jahren- Fallzahl: 1.005 Befragte- Erhebungszeitraum: 6.11.2017 bis 7.11.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswertvon 50%Die Fragen im Wortlaut:Am 9. November jährt sich der Fall der Mauer zum 28. Mal. Wiezufrieden sind Sie alles in allem mit der Entwicklung in Deutschlandnach der Vereinigung? Sind Sie damit sehr zufrieden, überwiegendzufrieden, überwiegend unzufrieden oder sehr unzufrieden?Momentan wird über Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschlanddiskutiert. Sind Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen Westund Ost sehr groß, eher groß, eher klein oder gibt es keineUnterschiede?