ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit sieht Rücktritt von Nahles als richtigen Schritt

Andrea Nahles ist als Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPDzurückgetreten. Dieser Schritt findet bei zwei Drittel derBundesbürgern Zustimmung (65 Prozent). 27 Prozent finden diesenSchritt falsch. Auch zwei Drittel der SPD-Anhänger (67 Prozent)finden es richtig, dass Andrea Nahles ihre Ämter nach der Europawahlzur Verfügung gestellt hat. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen mit 1.000Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Sieben von zehn Deutschen (72 Prozent) fällt es aktuell schwer zuerkennen, für welche Inhalte die SPD steht; auch 47 Prozent derSPD-Anhänger sehen das so. 82 Prozent der Befragten sehen bei der SPDeinen Mangel an gutem Führungspersonal. Auch 68 Prozent derSPD-Anhänger stimmen dem zu. 57 Prozent der Befragten sind derAnsicht, die SPD sollte die Regierungskoalition mit der Unionverlassen und sich in der Opposition erneuern. Eine Position, die 58Prozent der SPD-Anhänger vertreten.Bei der CDU tun sich vier von zehn Bundesbürgern (43 Prozent)ebenfalls schwer, die aktuellen Positionen der Partei genau zuerkennen. 21 Prozent der Anhänger der Union sagen das. Die Hälfte derBefragten (53 Prozent) meint, es mangelt der CDU an gutemFührungspersonal. Von den Unions-Anhängern bejahen diese Aussage 40Prozent. Konkreter auf die CDU-Parteivorsitzende bezogen, äußernlediglich 13 Prozent der Befragten Zustimmung (-10 Punkte im Vgl. zurBefragung "Deutschland vor der Europawahl" vom 20.-22. Mai) zu derAussage: "Annegret Kramp-Karrenbauer wäre eine gute Bundeskanzlerin."27 Prozent der Unions-Anhänger stimmen dieser Aussage zu.Etwa drei Viertel der Bundesbürger sind jeweils der Ansicht, dasssich CDU (77 Prozent) und SPD (72 Prozent) zu wenig um Themen zukümmern, die Menschen wirklich bewegen.Aus Sicht der Befragten haben die Grünen aktuell die besten Antwortenauf die Fragen der Zukunft: 27 Prozent der Befragten sehen dieseZukunfts-Kompetenz bei den Grünen (+10 Punkte im Vgl. zur Befragung"Deutschland vor der Europawahl" vom 20.-22. Mai). Die Unionüberzeugt mit ihren Antworten momentan 12 Prozent (-6), die Linke 4Prozent (-1), die AfD unverändert 4 Prozent, die FDP 3 Prozent (-2)und von der SPD sagen das nur noch 2 Prozent (-5). Fast die Hälfteder Bundesbürger (45 Prozent, +5 Punkte) setzt derzeit inZukunftsfragen allerdings auf keine bestimmte Partei.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte zur Europawahl inDeutschland- Fallzahl: 1.000 Befragte- Erhebungszeitraum: 03.06.2019 bis 04.06.2019- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Fragen im Wortlaut:Andrea Nahles ist als SPD-Parteivorsitzende und Vorsitzende derSPD-Bundestagsfraktion zurückgetreten. Finden Sie diesen Schrittrichtig oder falsch?Über die Parteien gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Geben Siebitte zu jeder der folgenden Ansichten an, ob Sie dieser eherzustimmen oder eher nicht zustimmen. Zunächst zur SPD.a) Die SPD sollte die Koalition mit der Union verlassen undsich in der Opposition erneuern.b) Bei der SPD weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht.c) Die SPD kümmert sich zu wenig um die Themen, die dieMenschen wirklich bewegen.d) Der SPD mangelt es an gutem Führungspersonal.Und nun einige Aussagen zur Union.a) Annegret Kramp-Karrenbauer wäre eine gute Bundeskanzlerin.b) Bei der CDU weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht.c) Die CDU kümmert sich zu wenig um die Themen, die dieMenschen wirklich bewegen.e) Der CDU mangelt es an gutem Führungspersonal.Welche Partei hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft?