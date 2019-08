ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit sehr/überwiegend zufrieden mit Entwicklung nach Vereinigung

Köln (ots) -Sperrfrist: 01.08.2019 22:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhrbei Tagesschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendetwerden.Im November jährt sich der Fall der Mauer zum 30. Mal. Auf dieFrage, wie zufrieden die Menschen alles in allem mit der Entwicklungnach der Wiedervereinigung sind, antworten drei Viertel (75 Prozent),dass sie sehr zufrieden bzw. überwiegend zufrieden damit sind. Dassind vier Punkte weniger als bei der letzten Abfrage im November2017. Überwiegend unzufrieden oder sehr unzufrieden zeigen sich 23Prozent der Befragten (+4). Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen von Dienstag bisMittwoch dieser Woche ergeben.Vergleicht man dabei Ost und West, ergeben sich deutlichereUnterschiede als bei der letzten Abfrage: Im Westen sind 77 Prozentder Befragten sehr zufrieden bzw. überwiegend zufrieden (-1), 21Prozent sind überwiegend unzufrieden bzw. sehr unzufrieden mit derEntwicklung Deutschlands nach der Vereinigung (+2). Im Osten sind 68Prozent der Befragten sehr zufrieden bzw. überwiegend zufrieden. Dasist im Vergleich zur letzten Abfrage im November 2017 ein Minus von13 Prozentpunkten. 30 Prozent der Befragten, ein Plus von ebenfalls13 Punkten, sind sich überwiegend unzufrieden bzw. sehr unzufriedenmit der Entwicklung.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland -Fallzahl: 1.146 Befragte - Erhebungszeitraum: 30.07.2019 bis31.07.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) -Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame -Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einemAnteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Frage im Wortlaut:Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit der Entwicklung inDeutschland nach der Vereinigung? Sind Sie damit sehr zufrieden,überwiegend zufrieden, überwiegend unzufrieden oder sehr unzufrieden?Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell