ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit meint Wahlkampf in Bayern sei für CSU wichtiger als stabile Regierungsbildung

Köln (ots) -Sperrfrist: 04.01.2018 23:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 23.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Im Vorfeld der CSU-Klausur stimmen 69 Prozent der Befragten folgenderAussage zu: "Der CSU ist der Wahlkampf in Bayern wichtiger als einestabile Regierung für Deutschland zu bilden." Von denUnions-Anhängern stimmen 64 Prozent dieser Aussage zu. Das hat eineUmfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwoch dieserWoche ergeben. Außerdem meinen 56 Prozent der Befragten, dass die CSUunverhältnismäßig viel Macht in der Union habe. 40 Prozent derUnions-Anhänger sind dieser Ansicht. 41 Prozent der Befragten fändenes gut, wenn man auch außerhalb Bayerns die CSU wählen könnte. 44Prozent der Anhänger von CDU und CSU sind ebenfalls dieser Ansicht.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschlandab 18 Jahren- Fallzahl: 1.006 Befragte- Erhebungszeitraum: 02.01.2018 bis 03.01.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zur CSU. Sagen Sie mir bittejeweils, ob Sie diesen Aussagen eher zustimmen oder eher nichtzustimmen.- Ich fände es gut, wenn man auch außerhalb Bayerns CSU wählenkönnte.- Die CSU hat unverhältnismäßig viel Macht in der Union.- Der CSU ist der Wahlkampf in Bayern wichtiger als einestabile Regierung für Deutschland zu bilden.