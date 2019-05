ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit gegen CO2-Steuer

Köln (ots) -Sperrfrist: 02.05.2019 22:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.In der Debatte über den Klimaschutz wird darüber diskutiert, eineCO2-Steuer oder eine ähnliche Abgabe einzuführen. Damit soll derAusstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids reduziert werden. 62Prozent der Deutschen sind eher gegen die Einführung einer solchenCO2-Steuer. 34 Prozent sind eher dafür. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen mit 1.005Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Dabei sieht eine deutliche Mehrheit von 81 Prozent sehr großen odergroßen Bedarf in Sachen Klimaschutz. 17 Prozent sehen wenig bzw.keinen Bedarf in dem Feld. Den größten Handlungsbedarf sehenGrünen-Anhänger (75 Prozent sehr großen Bedarf). Bis auf die Anhängerder AfD sehen auch alle anderen Partei-Anhänger mehrheitlichHandlungsbedarf beim Klimaschutz. Die AfD-Anhänger sehen mehrheitlichwenig oder gar keinen Handlungsbedarf bei diesem Thema (55 Prozent).85 Prozent der Befragten stimmen zudem der Aussage zu: "OhneEinschränkungen in unserem Lebensstil werden wir den Klimawandelnicht stoppen können." 14 Prozent stimmen dieser Aussage nicht zu.Acht von zehn Befragten (81 Prozent) sind der Ansicht, Deutschlandsollte gerade beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen. 18Prozent sehen das anders. Aber 68 Prozent sehen beim ThemaKlimaschutz auch eher die Industrie in der Pflicht als den einzelnenKonsumenten. 30 Prozent sehen das nicht so. Die Hälfte (53 Prozent)meint, dass in der Debatte um die Klimapolitik zu viel Angst geschürtwerde, 46 Prozent sehen das nicht so.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.005 Befragte- Erhebungszeitraum: 29.04.2019 bis 30.04.2019- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Derzeit wird ja viel über den Klimaschutz diskutiert. Sehen Sie beimKlimaschutz sehr großen, großen, wenig oder gar keinenHandlungsbedarf in Deutschland?In der Debatte über den Klimaschutz wird über die Einführung einerCO2-Steuer diskutiert. Auf das klimaschädliche Kohlendioxid könnte eseine zusätzliche Abgabe geben. Damit soll dessen Ausstoß reduziertwerden. Die Bürger könnten auf anderem Wege finanziell entlastetwerden. Sind Sie prinzipiell für oder gegen die Einführung einerCO2-Steuer?Zum Klimaschutz gibt es unterschiedliche Ansichten.Geben Sie bitte zu jeder der folgenden Ansichten an, ob Sie diesereher zustimmen oder eher nicht zustimmen.- Bei der Debatte um die Klimapolitik wird zu viel Angstgeschürt.- Ohne Einschränkungen in unserem Lebensstil werden wir denKlimawandel nicht stoppen können.- Ich finde es gut, dass das Thema Klimaschutz zur Zeit soviel Aufmerksamkeit bekommt.- Ich sehe beim Thema Klimaschutz eher die Industrie in derPflicht als einzelne Konsumenten wie mich.- Deutschland sollte gerade beim Klimaschutz mit gutemBeispiel vorangehen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell