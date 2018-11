ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit für volle Amtszeit von Merkel, deutliche Mehrheit für Rückzug von Seehofer als Innenminister

Köln (ots) -Sperrfrist: 15.11.2018 22:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Im Dezember wird Angela Merkel den CDU-Vorsitz abgeben, aber sie willweiter Kanzlerin bleiben. Auch die Mehrheit der Deutschen möchte das.Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bisDienstag dieser Woche ergeben. Demnach sprechen sich 56 Prozent derBefragten dafür aus, dass Angela Merkel die vollen drei Jahre bis zurnächsten Bundestagswahl im Amt bleiben soll. Das sind 7 Prozentpunktemehr als im Januar. Damals standen die Sondierungsgespräche zu einerneuerlichen Regierung mit der SPD unmittelbar bevor. Aktuell sind 41Prozent der Deutschen der Ansicht, dass Angela Merkel vorzeitig füreinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Platz machen sollte (-4 imVgl. zu Januar).Auch Horst Seehofer hat angekündigt, dass er sein Amt alsCSU-Parteivorsitzender demnächst abgeben will. Er möchte allerdingsweiter Innenminister bleiben. Eine deutliche Mehrheit der Befragten(73 Prozent) ist der Ansicht, Horst Seehofer sollte das Amt desInnenministers abgeben. 74 Prozent der Unions-Anhänger sagen,Seehofer sollte sich als Innenminister zurückziehen. 25 Prozent allerBefragten und 24 Prozent der befragten Unions-Anhänger sind derAnsicht Seehofer sollte im Amt bleiben.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.006 Befragte;- Erhebungszeitraum: 12.11.2018 bis 13.11.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Sollte Angela Merkel bis zur nächsten Bundestagswahl in 3 Jahren imAmt bleiben oder sollte sie vorzeitig für einen Nachfolger oder eineNachfolgerin Platz machen?Januar 2018: Nehmen wir einmal an, es kommt zu einer Bundesregierung,die wieder von Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt wird. SollteAngela Merkel die vollen vier Jahre im Amt bleiben, oder sollte sievorzeitig für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Platz machen?Horst Seehofer hat angekündigt, dass er sein Amt alsCSU-Parteivorsitzender demnächst abgeben will. Bundesinnenministerwill er bleiben. Was denken Sie: Sollte Seehofer das Amt desInnenministers abgeben oder sollte er weiter im Amt bleiben?Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell