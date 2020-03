ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit für EU-weite Verteilung der Flüchtlinge an der griechischen Grenze

Köln (ots) -Sperrfrist: 05.03.2020 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAn der griechisch-türkischen Grenze haben sich seit Ende dervergangenen Woche mehrere tausend Flüchtlinge eingefunden, um in dieEuropäische Union einzureisen. Dass die Grenze für sie bislanggeschlossen bleibt, findet eine Mehrheit der Deutschen falsch. 57Prozent der Bürger finden, die Flüchtlinge sollten die Grenze zuGriechenland überqueren dürfen und anschließend auf die EU-Staatenaufgeteilt werden; 41 Prozent stimmen dieser Aussage eher nicht zu.Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrendam Montag und Dienstag dieser Woche ergeben.In der Frage, ob Deutschland bei der Aufnahme von Flüchtlingen mitgutem Beispiel vorangehen sollte, sind die Bürger gespalten. 48Prozent sagen, Staaten wie Deutschland und Frankreich solltenFlüchtlinge aufnehmen, auch wenn sich andere EU-Staaten dagegenaussprechen. 49 Prozent hingegen stimmen dieser Aussage nicht zu.Mehrheitlich dafür sprechen sich die Anhänger der Grünen (75Prozent), der SPD (71 Prozent) und der Linken (60 Prozent) aus;mehrheitlich dagegen sind die Anhänger der AfD (95 Prozent) und derFDP (69 Prozent). Ein geteiltes Bild zeigt sich bei einem Blick aufdie Unions-Anhänger: 49 Prozent sprechen sich für eine Aufnahme durchStaaten wie Deutschland und Frankreich aus, 46 Prozent dagegen.Das EU-Türkei-Abkommen von 2016, das die Begrenzung der nach Europakommenden Flüchtlinge vorsieht, gewinnt in der Bevölkerung derweil anZustimmung. Mit dem Abkommen hat sich die Türkei verpflichtet,Flüchtlinge von der Weiterreise in die EU abzuhalten. Im Gegenzugzahlen die europäischen Länder der Türkei Geld für die Versorgung derFlüchtlinge und nehmen ihr eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen ab.51 Prozent der Deutschen finden dieses Abkommen eher gut (+3Prozentpunkte im Vgl. zu Oktober 2019). 45 Prozent finden es eherschlecht (+/-0). In seiner Anfangsphase wurde das EU-Türkei-Abkommendeutlich kritischer gesehen: Im Mai 2016 fand eine Mehrheit derDeutschen (57 Prozent) das Abkommen eher schlecht. 38 Prozent fandenes seinerzeit eher gut.Die Türkei beanstandete zuletzt erneut, dass die EU ihrenVerpflichtungen aus diesem Abkommen nicht nachkäme. EineNachbesserung von EU-Seite lehnt eine Mehrheit der Deutschen indesab. 59 Prozent sind der Meinung, die EU sollte der Türkei keinezusätzliche Unterstützung anbieten, um das Abkommenaufrechtzuerhalten (+5 im Vgl. zu Oktober 2019). 31 Prozent meinen,sie sollte dies tun (-4).Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.002 Befragte- Erhebungszeitraum: 02.03.2020 bis 03.03.2020- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Zwischen der EU und der Türkei besteht seit Frühjahr 2016 einAbkommen zur Begrenzung der nach Europa kommenden Flüchtlinge. DieTürkei hat sich darin verpflichtet, Flüchtlinge von der Weiterreisein die EU abzuhalten. Im Gegenzug zahlen europäische Länder Geld fürdie Flüchtlingsversorgung in der Türkei und nehmen der Türkei einebestimmte Anzahl von Flüchtlingen ab. Finden Sie dieses Abkommen ehergut oder eher schlecht?Die Türkei beanstandet seit längerem, die EU käme ihrenVerpflichtungen aus diesem Abkommen nicht nach. Sollte die EU derTürkei zusätzliche Unterstützung anbieten, um das Abkommenaufrechtzuerhalten oder nicht?An der griechisch-türkischen Grenze haben sich seit Ende letzterWoche mehrere tausend Flüchtlinge eingefunden, um in die EuropäischeUnion einzureisen. Ich nenne Ihnen einige Aussagen hierzu. Geben Siebitte jeweils an, ob Sie ihnen jeweils zustimmen oder nicht.1. Die Flüchtlinge sollten die Grenze zu Griechenlandüberqueren dürfen und anschließend auf die EU-Staatenaufgeteilt werden.2. Die Einreise der Flüchtlinge in die EU sollte möglichstverhindert werden.3. Staaten wie Deutschland und Frankreich sollten Flüchtlingeaufnehmen, auch wenn sich andere EU-Staaten dagegenaussprechen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4538928OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell