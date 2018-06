ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit dafür, dass Flüchtlinge ohne Papiere nicht einreisen dürfen

Köln (ots) -Sperrfrist: 14.06.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Momentan wird über verschiedene Maßnahmen zum Umgang mit Flüchtlingendiskutiert. Eine konsequentere Abschiebung von abgelehntenAsylbewerbern wird von 86 Prozent der Befragten imARD-DeutschlandTrend begrüßt (Unions-Anhänger: 87 Prozent). Das hateine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieserWoche ergeben. Dass Flüchtlinge ohne Papiere nicht nach Deutschlandeinreisen dürfen, finden 62 Prozent der Befragten richtig(Unions-Anhänger: 64 Prozent). Die Einrichtung von Anker-Zentren zurErstaufnahme von Flüchtlingen finden 61 Prozent der Befragten richtig(Unions-Anhänger: 74 Prozent)Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.006 Befragte;- Erhebungszeitraum: 11.06.2018 bis 12.06.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Ich nenne Ihnen nun einige Maßnahmen zum Umgang mit Flüchtlingen inDeutschland, die aktuell in der Politik diskutiert werden, und Siesagen mir bitte, ob Sie diese richtig oder nicht richtig finden.Konsequentere Abschiebung von abgelehnten AsylbewerbernEinrichtung von so genannten Ankerzentren zur Erstaufnahme vonFlüchtlingen [ähnlich wie Mai18]Flüchtlinge ohne Papiere sollten nicht nach Deutschland einreisendürfenPressekontakt:WDR PressedeskTel.: 0221 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell