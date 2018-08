ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit betrachtet Integration von Zuwanderern, die schon länger hier sind, als gelungen

Köln (ots) -Sperrfrist: 02.08.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.In den vergangenen Wochen wurde viel über das Thema Integrationgesprochen und über die Frage, ob nach Deutschland zugewanderteMenschen gut in die Gesellschaft integriert sind. Mit Blick auf dieZuwanderer, die schon seit Jahrzehnten hier leben, fällt dasMeinungsbild in der deutschen Bevölkerung mehrheitlich positiv aus.62 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass die Integrationdieser Migranten sehr gut bzw. gut gelungen ist. Ein Drittel (33Prozent) ist gegenteiliger Meinung und meint, die Integration isteher schlecht oder sehr schlecht gelungen. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends für die Tagesthemen von Montag bis Dienstagdieser Woche ergeben. Mit Blick auf die Migranten, die in den letztenJahren nach Deutschland gekommen sind, ist das Meinungsbild einanderes: Sie sind nach Ansicht von 28 Prozent der Befragten sehr gutoder eher gut integriert; 68 Prozent meinen, sie sind eher schlechtbzw. sehr schlecht integriert.Auch das Thema Rassismus ist in den vergangenen Wochen vieldiskutiert worden. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Deutschen sindaktuell der Meinung, dass Rassismus in Deutschland ein sehr großes(17 Prozent) bzw. großes Problem ist (47 Prozent). 30 Prozent sindder Ansicht, dass Rassismus ein kleines Problem ist; 5 Prozentmeinen, dass es gar kein Problem ist. Bei den Deutschen mitMigrationshintergrund sind die Werte nicht wesentlich anders: 68Prozent dieser Befragten sehen Rassismus als sehr großes oder großesProblem an; im Vergleich: 63 Prozent der Bürger ohneMigrationshintergrund sehen Rassismus in Deutschland als sehr großesoder großes Problem an.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.008 Befragte- Erhebungszeitraum: 30.07.2018 bis 31.07.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Nun zum Thema Integration von Zuwanderern in Deutschland.Ist die Integration von [ITEM] alles in allem sehr gut, eher gut,eher schlecht oder sehr schlecht gelungen?Zuwanderern, die in den letzten Jahren gekommen sindZuwanderern, die schon seit Jahrzehnten hier sindAktuell wird über Rassismus in Deutschland diskutiert. Ist IhrerMeinung nach Rassismus in Deutschland ein sehr großes Problem, eingroßes Problem, ein kleines Problem oder gar kein Problem?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell