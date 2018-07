ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit befürwortet Transitzentren

Köln (ots) -Sperrfrist: 05.07.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhrbei Tagesschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendetwerden.CDU und CSU haben sich am Montag darauf verständigt,Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einzurichten.Aus diesen Transitzentren sollen Asylbewerber, die bereits in einemanderen EU-Land registriert sind, an die zuständigen Länderzurückgewiesen werden. 61 Prozent der Befragten (Unionsanhänger: 70Prozent; SPD-Anhänger: 47 Prozent) finden die Einrichtung solcherTransitzentren richtig; 34 Prozent der Befragten (Unionsanhänger 26Prozent; SPD-Anhänger: 48 Prozent) finden es nicht richtig. Das hateine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwochdieser Woche ergebenBefragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.005 Befragte;- Erhebungszeitraum: 03.07.2018 bis 04.07.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Frage im Wortlaut:CDU und CSU haben sich am Montag darauf verständigt,Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einzurichten.Aus diesen Transitzentren sollen Asylbewerber, die bereits in einemanderen EU-Land registriert sind, an die zuständigen Länderzurückgewiesen werden. Finden Sie die Einrichtung solcherTransitzentren richtig oder nicht richtig?Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell