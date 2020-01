ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit der Deutschen blickt sorgenvoll in die Zukunft

Köln (ots) -Sperrfrist: 09.01.2020 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenUnter den Deutschen überwiegen auch zum Start des Jahres 2020 dieSorgen. Ähnlich wie 2019 geben die Verhältnisse in Deutschland fürsechs von zehn Befragten Anlass zur Beunruhigung (60 Prozent; +1 zuMärz 2019), ein gutes Drittel (35 Prozent) stimmen die bestehendenGegebenheiten zuversichtlich (+/-0). Unter den Anhängern von Union(49:46 Prozent) und Grünen (49:47 Prozent) sind Zuversicht undBeunruhigung aktuell etwa gleich stark verbreitet. In den Reihen vonSPD (37:57 Prozent) und FDP (36:63 Prozent) überwiegt jeweils dieSkepsis. Am sorgenvollsten äußern sich die Anhänger einerseits derLinken (15:70 Prozent), andererseits der AfD (7:90 Prozent). Das hateine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend vonDienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Die aktuelle Grundstimmung der Bundesbürger entspricht dabei derlangfristigen Trendreihe, lediglich zu Beginn des Jahrtausendsüberwog die Zuversicht (Januar 2000: 53:39 Prozent). Optimistischersind die Bürger bei ihren persönlichen Zukunftserwartungen. Sechs vonzehn Bürgern (61 Prozent) glauben, dass die Digitalisierung und diewachsende Bedeutung des Internets ihren Alltag eher erleichternwerden; 28 Prozent glauben, dies werde ihren Alltag eher erschweren.Auch unter den Menschen, die mindestens 65 Jahre alt sind, glaubtjeder Zweite (48 Prozent), die Digitalisierung werde den Alltag ehererleichtern; 34 Prozent der Ü65-Jährigen glauben, dies werde denAlltag eher erschweren.Die eigenen Beschäftigungschancen werden überwiegend positivbeurteilt. So überwiegt unter den Berufstätigen die Einschätzung,dass ihre Chancen auf Erhalt ihres jetzigen Arbeitsplatzes oder aufden Wechsel in eine neue und bessere Tätigkeit in den kommendenJahren eher steigen (55 Prozent) als sinken (22 Prozent) werden. Indieser Angelegenheit sind die Deutschen damit deutlich optimistischerals noch vor 20 Jahren. Damals glaubten 36 Prozent, die Chancenwürden künftig eher steigen, 41 Prozent hingegen, sie würden ehersinken.Unterschiedliche Prognosen haben die Deutschen für die Entwicklungihres persönlichen Lebensstandards. 40 Prozent glauben, dieser werdein den kommenden Jahren eher steigen (+8 Prozentpunkte im Vgl. zuJanuar 2000). 36 Prozent glauben, er werde künftig eher sinken (-10).Während die Deutschen unter 50 Jahren mehrheitlich an einensteigenden Lebensstandard glauben und jene über 65 Jahrenmehrheitlich keine Veränderung erwarten, zeigen sich die Befragtenzwischen 50 und 64 Jahren in dieser Frage am wenigsten optimistisch:In dieser Altersgruppe glauben 30 Prozent, ihr persönlicherLebensstandard werde eher steigen; 46 Prozent erwarten, er werde ehersinken.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.006 Befragte- Erhebungszeitraum: 07.01.2020 bis 08.01.2020- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Finden Sie, dass zu Beginn des neuen Jahrzehnts die Verhältnisse inDeutschland eher Anlass zur Zuversicht oder eher Anlass zurBeunruhigung geben?Wir stehen am Anfang eines neuen Jahrzehnts. Wenn Sie an diekommenden Jahre denken, glauben Sie...1) Dass Ihr persönlicher Lebensstandard eher steigen oder ehersinken wird?2) Dass die Digitalisierung und die wachsende Bedeutung desInternets Ihren Alltag eher erleichtern oder eher erschwerenwird?3) Dass Ihre persönlichen Chancen, Ihren Arbeitsplatz zubehalten oder einen neuen, vielleicht besseren zu bekommeneher steigen oder sinken werden?Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4487890OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell