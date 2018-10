ARD-DeutschlandTrend: Mehr als zwei Drittel befürworten Zuwanderungsgesetz

Köln (ots) -Sperrfrist: 11.10.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte für ein Zuwanderungsgesetzgeeinigt, das den Zuzug von Arbeitskräften regeln und so denFachkräftemangel in Deutschland entgegenwirken soll. Von derBevölkerung wird ein solches Zuwanderungsgesetz mit einer deutlichenMehrheit von 71 Prozent befürwortet. 26 Prozent der Befragten sindgegen ein solches Zuwanderungsgesetz. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.008 Befragte;- Erhebungszeitraum: 08.10.2018 bis 09.10.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte für ein Zuwanderungsgesetzgeeinigt. Das Gesetz soll den Zuzug von Fachkräften aus dem Auslandordnen und steuern und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.Bestimmten Berufsgruppen soll der Eintritt in den deutschenArbeitsmarkt erleichtert werden.Sind Sie persönlich für oder gegen ein solches Zuwanderungsgesetz?Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell