ARD-DeutschlandTrend März 2017 - Sonntagsfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD

Köln (ots) -Sperrfrist: 09.03.2017 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.In der Sonntagsfrage kommt die Union auf 32 Prozent (-2 imVergleich zum letzten DeutschlandTrend im Auftrag der Tagesthemen zuBeginn des Vormonats). Die SPD erreicht 31 Prozent (+3). Die Linkeerreicht 8 Prozent (+/-0), die Grünen 8 Prozent (+/-0). Die FDP kommtauf 6 Prozent (+/-0) und die AfD auf 11 Prozent (-1).Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat dasMeinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwochdieser Woche 1.502 Wahlberechtigte bundesweit befragt.Somit hat sich das Verhältnis von SPD und CDU/CSU im Vergleich zumARD-DeutschlandTrend im Auftrag des ARD-Morgenmagazins vom 24.Februar wieder umgekehrt. Vor zwei Wochen lag die SPD bei 32 Prozentund die Union bei 31 Prozent.Auf Platz eins der Liste der beliebten Politiker liegt aktuellFinanzminister Wolfgang Schäuble mit 65 Prozent Zustimmung (+3).Bundeskanzlerin Angela Merkel legt um 5 Punkte zu und kommt auf 60Prozent Zustimmung. Das ist ihr bester Wert seit September 2015.Mit der Arbeit von Innenminister Thomas de Maizière sind 54Prozent zufrieden bzw. sehr zufrieden (+4). Der designierteSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erreicht 52 Prozent Zustimmung(-3). Angela Merkel liegt in der Politikerzufriedenheit damit wiedervor ihrem Kontrahenten Martin Schulz.Der Parteivorsitzende der Grünen Cem Özdemir erreicht 50 ProzentZustimmung (+1). Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommtauf 48 Prozent Zustimmung (+1 als einzige in der Liste im Vergleichzu Oktober 2016). Mit der Arbeit von Außenminister Sigmar Gabrielsind 47 Prozent (+5) der Befragten zufrieden bzw. sehr zufrieden. Dasist sein bester Wert seit Oktober 2015 (damals 47 ProzentZustimmung). Der bayrische Ministerpräsident und CSU-VorsitzendeHorst Seehofer legt um 5 Prozentpunkte zu und kommt auf einenZufriedenheitswert von 39 Prozent.44 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Bundesregierungzufrieden bzw. sehr zufrieden (-4 Punkte im Vergleich zum Vormonat).55 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden (+4).Bitte Sperrfrist beachten (Print und Online): 9.3.2017, 22.15 UhrNachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichen.Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.deveröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab18 Jahren - Fallzahl: 1.002 Befragte, Sonntagsfrage: 1.502 -Erhebungszeitraum: 6.3. bis 7.3.2017, Sonntagsfrage: 6.3.-8.3.2017 -Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe:Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einemAnteilswert von 50%Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell