ARD-DeutschlandTrend März 2017: Die Hälfte der Bürger findet, dass es in Deutschland gerecht zugeht

Köln (ots) -Sperrfrist: 09.03.2017 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der designierte Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, will dieFrage sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt seines Wahlkampfesstellen. 50 Prozent der Befragten im ARD-DeutschlandTrend sind derAuffassung, dass es in Deutschland alles in allem eher gerechtzugeht. 44 Prozent finden, dass es eher ungerecht zugeht. Das hateine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieserWoche ergeben.Im Februar 2016, als die Frage zuletzt gestellt wurde, überwognoch die kritische Sicht. Damals äußerten 46 Prozent der Befragten,dass es in Deutschland eher gerecht zugeht. 50 Prozent fanden, dasses eher ungerecht zugeht.Bei der Frage nach Gerechtigkeit in Deutschland zeigen sichaktuell starke Unterschiede zwischen den Parteianhängerschaften.Neben den Anhängern der FDP (78:21 Prozent) und der Union (70:23Prozent) ist auch die Mehrheit der Grünen-Anhänger (65:34 Prozent)überzeugt, dass es hierzulande insgesamt gerecht zugeht. Unter denAnhängern der SPD ist gut die Hälfte dieser Meinung (53:41 Prozent).Als mehrheitlich eher ungerecht empfinden hingegen die Anhänger derLinken (24:76 Prozent) und der AfD (14:82 Prozent) die Verhältnissein Deutschland.Momentan wird über die Gerechtigkeit bei der Verteilung vonRessourcen diskutiert. 59 Prozent halten es für eher gerecht, wie manin unserem Land abgesichert wird, wenn man arbeitslos wird. 35Prozent halten das für eher ungerecht. 46 Prozent der Befragtenhalten es für eher gerecht, wie sich der Staat um Hartz IV-Empfängerkümmert. 42 Prozent halten das für ungerecht. 34 Prozent halten esfür eher gerecht, welchen Lohn man für seine Arbeit bekommt. 60Prozent halten dies für eher ungerecht.Insgesamt wird die eigene wirtschaftliche Lage von den Befragtenals positiv eingeschätzt. 78 Prozent halten ihre eigenewirtschaftliche Situation für sehr gut oder gut (-1 Punkt imVergleich zu Februar). 21 Prozent empfinden sie als weniger gut bzw.schlecht (+1). Die Bürger blicken optimistisch in die Zukunft: 14Prozent der Befragten glauben, dass es Ihnen persönlich in einem Jahrwirtschaftlich besser geht als heute (+3). 74 Prozent (+1) gehendavon aus, dass sich ihre ökonomische Situation in den nächsten 12Monaten nicht wesentlich ändern wird. 9 Prozent der Befragten (-5)haben die Befürchtung, dass sich ihre persönliche wirtschaftlicheLage verschlechtern wird.Bitte Sperrfrist beachten (Print und Online): 9.3.2017, 22.15 UhrNachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhrbei Tageschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendetwerden.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab18 Jahren - Fallzahl: 1.002 Befragte - Erhebungszeitraum: 6.3. bis7.3.2017 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe:Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einemAnteilswert von 50%Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell