ARD-DeutschlandTrend März 2017: Deutliche Mehrheit der Bürger gegen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland

Dass türkische Politiker in Deutschland für dasVerfassungsreferendum in der Türkei werben wollen, sieht eine großeMehrheit der Deutschen kritisch: 91 Prozent der Befragten imARD-DeutschlandTrend sagen, dass sie es nicht gut finden, wenntürkische Politiker für solche Wahlkampfauftritte nach Deutschlandkommen. Gerade mal 6 Prozent der Befragten finden es gut, wenntürkische Politiker für Wahlkampfauftritte nach Deutschland kommen.Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bisDienstag dieser Woche ergeben.19 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die deutschePolitik solche Wahlkampfauftritte zulassen sollte. 77 Prozent finden,dass die deutsche Politik Wahlkampfauftritte türkischer Politikernicht zulassen sollte.In der Frage, wie sich die Bundesregierung gegenüber der Türkeiverhalten sollte, sagen 75 Prozent der Befragten, dass dieBundesregierung der Türkei entschiedener entgegentreten sollte. 20Prozent sind der Meinung, dass die Bundesregierung auf die Türkeizugehen sollte.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab18 Jahren - Fallzahl: 1.002 Befragte - Erhebungszeitraum: 6.3. bis7.3.2017 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe:Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einemAnteilswert von 50%