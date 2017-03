ARD-DeutschlandTrend März 2017: Bürger sehen EU-Mitgliedschaft skeptischer als nach dem Brexit

Köln (ots) -Sperrfrist: 09.03.2017 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Momentan wird über die Zukunft der Europäischen Union diskutiert.41 Prozent der Befragten im ARD-DeutschlandTrend sind der Auffassung,dass Deutschland insgesamt von der Mitgliedschaft in der EU eherVorteile hat. Das sind 11 Punkte weniger im Vergleich zumARD-DeutschlandTrend im Juli 2016 nach der Brexit-Entscheidung. 13Prozent sind aktuell der Auffassung, dass Deutschland von derMitgliedschaft in der EU eher Nachteile hat (+2 Punkte). 44 Prozentsind der Auffassung, dass Vor- und Nachteile sich die Waage halten(+8). Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bisDienstag dieser Woche ergeben.78 Prozent der Befragten im ARD-DeutschlandTrend sind für eineengere Zusammenarbeit der europäischen Länder hin zu mehr gemeinsamerPolitik (+4 Punkte im Vergleich zu Dezember 2016). 20 Prozent sinddafür, dass die Länder zukünftig weniger gemeinsame Politik machen(-1).Bitte Sperrfrist beachten (Print und Online): 9.3.2017, 22.15 UhrAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.deveröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab18 Jahren - Fallzahl: 1.002 Befragte - Erhebungszeitraum: 6.3. bis7.3.2017 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe:Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einemAnteilswert von 50%Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell