ARD-DeutschlandTrend: Herkunft und Qualität der Lebensmittel beim Einkauf entscheidend

Köln (ots) -Sperrfrist: 06.02.2020 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit SperrfristvermerkveröffentlichenSeit Wochen wird in Deutschland darüber diskutiert, ob sogenannteDumpingangebote der Supermärkte verboten werden sollten oder nicht. Während sichPolitik und Handel trotz eines Krisengesprächs Anfang der Woche im Kanzleramtauf keine gemeinsame Linie einigen konnten, ist das Meinungsbild in derBevölkerung eindeutig: 73 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden, dass es demEinzelhandel verboten sein sollte, Lebensmittel unterhalb der Herstellungskostenanzubieten. 24 Prozent sprechen sich gegen ein solches Verbot aus. Jeder Zweite(54 Prozent) ist der Meinung, dass die Preise für Lebensmittel in Deutschlandeher zu niedrig sind, 36 Prozent halten sie für angemessen. Nur sieben Prozentsind der Meinung, dass die Preise eher zu hoch sind. Das hat eine Umfrage voninfratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend von Montag bis Dienstag dieserWoche ergeben.Danach gefragt, worauf sie beim Einkauf von Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst oderKäse besonders achten, antworten 41 Prozent der Befragten, dass dieseLebensmittel aus ihrer Region stammen sollten. Für 35 Prozent ist die Qualitätder Lebensmittel entscheidend. Jeweils zwölf Prozent der Befragen achten vorallem drauf, dass der Einkauf nicht zu teuer wird oder die LebensmittelBio-Produkte sind.Als wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft in Deutschland sehen fast die Hälfteder Befragten das Erzeugen gesunder und hochwertiger Lebensmittel. Drei von zehnBefragten finden, die Landwirte sollten vorrangig das Tierwohl gewährleisten (29Prozent). Für 16 Prozent steht der Umwelt- und Klimaschutz im Vordergrund. Nurvier Prozent sind der Meinung, dass die Landwirtschaft preisgünstigeLebensmittel erzeugen sollte.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.003Befragte - Erhebungszeitraum: 03.02.2020 bis 04.02.2020 - Erhebungsverfahren:Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Wenn Sie Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst oder Käse einkaufen:Worauf achten Sie beim Einkauf besonders?Was sollte die wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft bei uns sein?Derzeit wird in Deutschland über die Preise für Lebensmittel diskutiert. Wasdenken Sie: Sind die Preise für Lebensmittel bei uns grundsätzlich - eher zuniedrig - angemessen - eher zu hochSollte es dem Einzelhandel verboten sein, Lebensmittel unterhalb derHerstellerkosten anzubieten oder nicht?Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4513661OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell