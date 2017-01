ARD-DeutschlandTrend: Die Hälfte der Deutschen sieht in Zuwanderung eher Nachteile

Köln (ots) -Sperrfrist: 05.01.2017 23:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.50 Prozent sehen in der Zuwanderung für Deutschland eher Nachteile(+8 Punkte im Vergleich zum Juni 2016). 33 Prozent der Befragtensehen eher Vorteile (-5). 13 Prozent sind der Ansicht, dass sichbeides die Waage halten wird. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.62 Prozent der Deutschen machen sich Sorgen, dass als Folge derZuwanderung von Flüchtlingen die Kriminalität in Deutschlandansteigen wird (+3 Punkte im Vergleich zum Mai 2016). 55 Prozenthaben Sorge, dass der Einfluss des Islams in Deutschland zu starkwird (-1 im Vergleich zu Oktober 2016). 18 Prozent befürchten, dassdie Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steigen wird (-10).Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.deveröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab18 Jahren- Fallzahl: 1.005 Befragte- Erhebungszeitraum: 2.1. bis 3.1.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5 Prozent; ** bei einem Anteilswertvon 50 ProzentPressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell