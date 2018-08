ARD-DeutschlandTrend: Gesundheits- und Pflegepolitik Top-Thema für die Deutschen

Köln (ots) -Sperrfrist: 02.08.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Die Themen der Asyl- und Flüchtlingspolitik haben in den letztenWochen in der politischen Diskussion viel Raum eingenommen.Allerdings sind andere Themen für die Bürgerinnen und Bürger deutlichwichtiger. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftragder ARD-Tagesthemen von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben. DieGesundheitspolitik und die Pflege sind für 69 Prozent der Befragtensehr wichtig. Dieses Thema bewegt die Menschen ab 50 Jahren deutlichstärker (75 Prozent) als die jüngeren bis 34 Jahren (52 Prozent). DieRenten- und Sozialpolitik stufen 64 Prozent als sehr wichtig ein. Für55 Prozent hat der Schutz vor Kriminalität und Verbrechen eine sehrgroße Bedeutung, für 52 Prozent die Klimapolitik. Bei der Schaffungbezahlbaren Wohnraums sind es 51 Prozent. Die Schaffung bezahlbarenWohnraums ist für Menschen in Städten mit über 100.000 Einwohnernbedeutsamer (60 Prozent) als in kleineren Gemeinden mit weniger als20.000 Einwohnern (46 Prozent). Für 39 Prozent ist die Asyl- undFlüchtlingspolitik sehr wichtig. Die Digitalisierung sehen lediglich28 Prozent der Bürger als sehr wichtig für sich an.In keinem dieser Politikfelder konnte die aktuelle Bundesregierungeine Mehrheit der Bevölkerung mit ihren bisherigen Anstrengungenüberzeugen. Noch am besten werden die Anstrengungen derBundesregierung beim Schutz vor Kriminalität und Verbrechenbeurteilt: 47 Prozent der Befragten sind sehr zufrieden bzw.zufrieden; 50 Prozent weniger bzw. gar nicht zufrieden). Bei derArbeit der Regierung bei der Digitalisierung überwiegt die kritischeBeurteilung (31 Prozent zufrieden; 57 Prozent weniger oder gar nichtzufrieden). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Klimapolitik (31sehr zufrieden bzw. zufrieden; 65 Prozent weniger oder gar nichtzufrieden) und in der Renten- und Sozialpolitik (31 Prozentzufrieden; 67 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden). Auch bei derArbeit der Bundesregierung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik (22Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden; 77 Prozent weniger oder garnicht zufrieden) fällt das Urteil über die Arbeit der Bundesregierungüberwiegend negativ aus. Auch bei der Gesundheitspolitik und derPflege sind nur 21 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden, 76 Prozentweniger oder gar nicht zufrieden. Bei der Schaffung bezahlbarenWohnraums ist die Kritik am größten: Nur 16 Prozent sind zufriedenmit den Bemühungen des Bundesregierung in diesem Politikfeld, 77Prozent sind unzufrieden.BefragungsdatenGrundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.008 Befragte- Erhebungszeitraum: 30.07.2018 bis 31.07.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Fragen im WortlautIch nenne Ihnen jetzt einige politische Themen.Bitte sagen Sie mir, wie wichtig das jeweilige Thema für Sie ist.Würden Sie sagen [ITEM_EINSPIELEN] ist für Sie...?[random]die Asyl- und Flüchtlingspolitikdie Renten- und Sozialpolitikdie Digitalisierungdie Schaffung bezahlbaren Wohnraumsdie Gesundheitspolitik und die Pflegedie Klimapolitikder Schutz vor Kriminalität und VerbrechenSind Sie mit den bisherigen Anstrengungen der aktuellenBundesregierung [ITEM_EINSPIELEN] sehr zufrieden, zufrieden, wenigerzufrieden oder gar nicht zufrieden?[random]in der Asyl- und Flüchtlingspolitikin der Renten- und Sozialpolitikbei der Digitalisierungbei der Schaffung bezahlbaren Wohnraumsin der Gesundheitspolitik und der Pflegebei der Klimapolitikbeim Schutz vor Kriminalität und VerbrechenBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell