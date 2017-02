ARD-DeutschlandTrend Februar 2017: Neun von zehn Bürgern besorgt um Demokratie in Türkei

Köln (ots) -Sperrfrist: 02.02.2017 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Unmittelbar vor der Türkei-Reise der Bundeskanzlerin geben 89Prozent der Deutschen an, dass sie sich große Sorgen um dieDemokratie in der Türkei machen. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.83 Prozent der Befragten sind der Auffassung, die Bundesregierungsollte der türkischen Regierung entschiedener entgegentreten (-5Punkte im Vergleich zu August 2016). 76 Prozent geben an, dass sie esgut finden, dass Angela Merkel mit ihrem Besuch Gesprächsbereitschaftgegenüber der Türkei signalisiert. 50 Prozent sind der Meinung, dassAngela Merkel alles dafür tun sollte, das Flüchtlingsabkommen mit derTürkei zu retten.4 Prozent der Befragten geben an, dass sie die Türkei für einenvertrauenswürdigen Partner halten (-2 im Vergleich zu November 2016).93 Prozent finden, dass die Türkei ein Partner ist, dem man nichtvertrauen kann.Sperrfrist für alle Medien: 2.2.2017, 22.15 Uhr -Nachrichtenagenturen: Bitte mit Sperrfristvermerk senden AusgewählteZahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlicht und dürfendann bereits verwendet werden.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab18 Jahren - Fallzahl: 1.006 Befragte - Erhebungszeitraum: 30.1. bis31.1.2017 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) -Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame -Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswertvon 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 xxxxwdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell