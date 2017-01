ARD-DeutschlandTrend: Drei Viertel der Bürger fühlen sich in Deutschland sicher

Köln (ots) -Sperrfrist: 05.01.2017 23:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Derzeit wird über die Terrorgefahr in Deutschland diskutiert. 73Prozent der Bürger fühlen sich alles in allem in Deutschland ehersicher. 26 Prozent fühlen sich eher unsicher. Das hat eine Umfragedes ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Wocheergeben. Splittet man dies nach Parteianhängern auf, überwiegt nurbei den Anhängern der AfD ein Gefühl der Unsicherheit: 66 Prozent derAfD-Anhänger fühlen sich in Deutschland mehrheitlich unsicher. Nur 34Prozent der AfD-Anhänger fühlen sich sicher.57 Prozent der Bürger sind der Auffassung, dass Deutschland gegenterroristische Angriffe alles in allem gut geschützt ist (+2 Punkteim Vergleich zu August 2016). 39 Prozent halten den Schutz hingegenfür unzureichend. 43 Prozent geben an, dass sie in ihrem Alltagverstärkt auf verdächtig aussehende Personen und Gegenstände achten(-3 im Vergleich zu August 2016). 56 Prozent der Befragten tun diesnicht. 36 Prozent meiden große Menschenansammlungen, wie z.B. inFlughäfen und Bahnhöfen (-5 im Vergleich zu August 2016); 62 Prozenttun dies nicht.79 Prozent der Befragten finden, dass die Videoüberwachung auföffentlichen Plätzen ausgeweitet werden sollte (-3 Punkte imVergleich zum Januar 2016). 19 Prozent sind gegenteiliger Meinung.Das Vertrauen in die Polizei ist ungebrochen groß: 88 Prozent derBefragten haben großes oder sehr großes Vertrauen in die Polizei (+4Punkte im Vergleich zum Oktober); 11 Prozent haben weniger bzw. garkein Vertrauen. Die deutschen Geheimdienste genießen dagegen deutlichweniger Vertrauen: 36 Prozent der Bürger haben großes bzw. sehrgroßes Vertrauen in die deutschen Geheimdienste (-2 im Vergleich zuJanuar 2016); 54 Prozent haben weniger oder gar kein Vertrauen.Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.deveröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab18 Jahren- Fallzahl: 1.005 Befragte- Erhebungszeitraum: 2.1. bis 3.1.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5 Prozent; ** bei einem Anteilswertvon 50 ProzentPressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell