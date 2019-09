ARD-DeutschlandTrend: Deutsche sorgen sich um Auseinanderdriften der Gesellschaft

Köln (ots) -Sperrfrist: 05.09.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenDie Menschen in Deutschland sorgen sich mit großer Mehrheit um einAuseinanderdriften der gesellschaftlichen Gruppen. 83 Prozent derBefragten machen sich demnach sehr große bzw. große Sorgen, dass diegesellschaftlichen Gruppen weiter auseinanderdriften - im Vergleichzu Mai eine Zunahme um 8 Prozentpunkte. Diese Sorge teilen Anhängeraller im Bundestag vertretenen Parteien mit deutlicher Mehrheit. Dashat eine Umfrage von Infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend vonDienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Große Sorgen bereitet den Deutschen nach wie vor auch derKlimawandel. Mehr als drei Viertel (76 Prozent) machen sich sehrgroße bzw. große Sorgen, dass er die Lebensgrundlagen der Menschenzerstört (-1 Prozentpunkt im Vgl. zu Mai). Gespalten sind in dieserAngelegenheit die Anhänger der AfD: 47 Prozent machen sich sehr großebzw. große Sorgen um die Folgen des Klimawandels, 53 Prozent wenigbzw. gar keine. Weitgehend einig sind sich die Anhänger allerParteien in einer anderen Frage: 74 Prozent der Bürger machen sichsehr große bzw. große Sorgen, dass die Parteien auf drängendepolitische Fragen keine gemeinsamen Antworten finden. Auch dieAnhänger der Regierungsparteien CDU/CSU (67 Prozent) und der SPD (70Prozent) teilen diese Sorge zu mehr als zwei Dritteln. Aktuell machensich 52 Prozent sehr große bzw. große Sorgen, einen Verlust derdeutschen Kultur und Sprache zu erleben. Gegenüber Mai entsprichtdies einem Zuwachs um 12 Prozentpunkte. Die größten Sorgen äußern indem Zusammenhang AfD-Anhänger (92 Prozent). Aber auch eine Mehrheitder CDU/CSU-Anhänger (58 Prozent) macht sich in diesem Punkt Sorgen.Die Anhänger der anderen Parteien machen sich in dieser Hinsichtmehrheitlich wenig oder gar keine Sorgen. Persönliche wirtschaftlicheSorgen stehen bei den Bundesbürgern vergleichsweise zurück. So istdie Zahl derer, die sich sorgen, ihren Lebensstandard künftig nichtmehr halten zu können, seit Mai von 30 auf 38 Prozent gestiegen. Nochetwas stärker teilen die Deutschen langfristige finanzielle Sorgenwie die eigene Altersabsicherung: So rechnen 43 Prozent im Alter mitGeldproblemen, bei den 18- bis 49-Jährigen ist es mehr als dieHälfte.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.014 Befragte- Erhebungszeitraum: 03.09.2019 bis 04.09.2019- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Machen Sie sich Sorgen, dass...?- ...die gesellschaftlichen Gruppen weiter auseinanderdriften- ...der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen zerstört- ...die Parteien auf drängende politische Fragen keinegemeinsamen Antworten finden- ...wir einen Verlust der deutschen Kultur und Sprache erlebenwerden- ...Sie im Alter Geldprobleme haben werden- ...Sie Ihren Lebensstandard nicht mehr halten könnenFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell