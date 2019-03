ARD-DeutschlandTrend: Deutliche Mehrheit weiterhin nicht zufrieden mit Arbeit der Bundesregierung

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Sperrfrist: 14.03.2019 22:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 30 Prozent derBefragten zufrieden bzw. sehr zufrieden. Das ist 1 Prozentpunktweniger im Vergleich zum Vormonat. Das tiefste Niveau in dieserLegislatur lag bei 21 Prozent (ARD-DeutschlandTrend am 05. Juli2018). Eine Mehrheit, 70 Prozent, ist aktuell weniger bzw. gar nichtzufrieden (+2). Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends mit1.008 Befragten von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Mit der Arbeit der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind aktuell52 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden. Das ist ein Plus von einemProzentpunkt im Vergleich zum Vormonat. Zudem ist es der gleicheWert, den sie auch zu Beginn der aktuellen Großen Koalition vor einemJahr hatte (DeutschlandTrend am 01.03.2018). Außenminister Heiko Maas(SPD) kommt aktuell auf 45 Prozent Zustimmung (+1). Mit der Arbeitvon Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sind unverändert 37 Prozent sehrzufrieden oder zufrieden. Die CDU-Vorsitzende AnnegretKramp-Karrenbauer erreicht 37 Prozent Zustimmung und verliert damit 8Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Mit der Arbeit derLinken-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht sind 36 Prozent der Befragtenzufrieden bzw. sehr zufrieden (+1 im Vgl. zu Dezember 2018); mit derArbeit des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner sind 34 Prozent derBefragten (-2 im Vgl. zum Vormonat) zufrieden bzw. sehr zufrieden.Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck liegt unverändert bei 28 ProzentZustimmung. Allerdings kennt ihn die Hälfte der Befragten (50Prozent) nicht oder kann keine Angaben machen. 27 Prozent derBefragten sind mit der Arbeit von Innenminister Horst Seehofer (CSU)sehr zufrieden bzw. zufrieden (-1). Verteidigungsministerin Ursulavon der Leyen kommt weiterhin auf 25 Prozent Zustimmung (+/-0). Dasist weiterhin der schlechteste Wert, der für die Ministerin imARD-DeutschlandTrend gemessen wurde. Arbeitsminister Hubertus Heil(SPD) verliert 4 Punkte und kommt auf 22 Prozent Zustimmung. (44Prozent der Befragten kennen ihn nicht oder können keine Angabenmachen.) Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles liegt bei 20 ProzentZustimmung (-1). Das ist der schlechteste Wert, der jemals für AndreaNahles im ARD-DeutschlandTrend gemessen wurde. Mit der Arbeit desCSU-Verkehrsministers Andreas Scheuer sind 16 Prozent der Befragtenzufrieden bzw. sehr zufrieden. 41 Prozent der Befragten kennen ihnnicht oder können zu ihm keine Angaben machen. Mit der Arbeit vonAlexander Gauland, Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD, sindunverändert 15 Prozent zufrieden bzw. sehr zufrieden.In der Sonntagsfrage gibt es bei den Regierungsparteien wenigVeränderung im Vergleich zum ARD-DeutschlandTrend im Vormonat. DieUnion bleibt unverändert bei 29 Prozent. Die SPD ebenfallsunverändert bei 17 Prozent. Die AfD stabil bei 13 Prozent. Die FDPverliert einen Punkt und kommt auf 8 Prozent, die Linke gewinnt einenPunkt und liegt bei 9 Prozent. Die Grünen sind stabil bei 19 Prozent.Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat dasMeinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwochdieser Woche 1.508 Wahlberechtigte bundesweit befragt.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.008 Befragte; Sonntagsfrage: 1.508- Erhebungszeitraum: 11.03.2019 bis 12.03.2019;Sonntagsfrage:11.03 bis 13.03.2019- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen undPolitikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nicht beurteilenkönnen, geben Sie das bitte an.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell