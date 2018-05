ARD-DeutschlandTrend: CDU verliert leicht, AfD und Grüne legen leicht zu

Köln (ots) -Sperrfrist: 09.05.2018 22:20Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.20 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.In der Sonntagsfrage liegt die Union mit 32 Prozent vorn (-1 Punkt imVgl. zum DeutschlandTrend Anfang April). Die SPD erreicht 18 Prozent(+/-0). Die AfD kommt auf 15 Prozent (+1), die FDP auf 8 Prozent(-1), die Linke auf 9 Prozent (-1) und die Grünen auf 13 Prozent(+1). Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat dasMeinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Dienstagdieser Woche 1.507 Wahlberechtigte bundesweit befragt.In der Liste der beliebten Politiker erreicht Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU) 51 Prozent Zustimmung (-1 Punkt im Vgl. zumDeutschlandTrend vom März). Mit der politischen Arbeit vonWirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sind 47 Prozent derBefragten sehr zufrieden bzw. zufrieden (+1). Der neueBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) legt um 12 Punkte zu underreicht damit ebenfalls 47 Prozent Zustimmung bei den Befragten. Mitder Arbeit von SPD-Finanzminister Olaf Scholz sind 46 Prozent sehrzufrieden bzw. zufrieden (+6). Das ist der höchste Wert, der für OlafScholz im DeutschlandTrend bisher gemessen wurde. Der neueAußenminister Heiko Maas (SPD) kommt auf 43 Prozent Zustimmung (-7Punkte im Vgl. zum DeutschlandTrend im Juli 2017).Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kommt auf 37Prozent Zustimmung (-1 im Vgl. zum März); die SPD-Vorsitzende AndreaNahles erreicht 36 Prozent (+/- 0). Christian Lindner, FDP-Partei-und Fraktionsvorsitzender, legt um 6 Punkte zu und kommt auf 32Prozent. Mit der Arbeit der neuen Justizministerin Katarina Barleysind 22 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (kein Vergleichswert,60 Prozent der Befragten kennen sie nicht bzw. können sich keinUrteil bilden). Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken,erhält 22 Prozent Zustimmung (+6 im Vgl. zum DeutschlandTrend imFebruar 2018, 50 Prozent der Befragten kennen ihn nicht bzw. könnensich kein Urteil bilden). Mit der Arbeit desCSU-Fraktionsvorsitzenden Alexander Dobrindt sind 22 Prozent sehrzufrieden bzw. zufrieden (+/-0 im Vgl. zum DeutschlandTrend EndeSeptember 2017). Der neue Grünen-Parteivorsitzende Robert Habeckerreicht 20 Prozent Zustimmung (-3 im Vgl. zum Vormonat, 68 Prozentder Befragten kennen ihn nicht bzw. können sich kein Urteil bilden).Mit der Arbeit des AfD-Parteivorsitzenden Alexander Gauland sind 14Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden (+4 Punkte). Dashat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstagdieser Woche ergeben.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.007 Befragte; Sonntagsfrage: 1.507 Befragte- Erhebungszeitraum: 07.05.2018 bis 08.05.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen undPolitikern sind. Wenn Sie jemanden nicht kennen oder nicht beurteilenkönnen, geben Sie das bitte an. Sind Sie mit der politischen Arbeitvon ...?Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell