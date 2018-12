ARD-DeutschlandTrend: CDU-Anhänger favorisieren weiter Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Partei-Vorsitzende

Köln (ots) -Sperrfrist: 06.12.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Morgen wählen 1.001 Delegierte auf dem CDU-Parteitag einen neuenVorsitzenden oder eine neue Vorsitzende. Ginge es nach denBundesbürgern, sollte Annegret Kramp-Karrenbauer den Vorsitz vonAngela Merkel übernehmen: Ähnlich wie im Vormonat sprechen sich 45Prozent der Wahlberechtigten für die CDU-Generalsekretärin aus, 30Prozent für den früheren CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz und10 Prozent für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Präferenzender CDU-Anhänger fallen ähnlich aus: 47 Prozent (+1 Prozentpunkt imVgl. zum Vormonat) der befragten CDU-Anhänger sind der Ansicht,Annegret Kramp-Karrenbauer sollte neue CDU-Vorsitzende werden. 37Prozent der CDU-Anhänger (+6) sagen, Friedrich Merz sollte neuerVorsitzender werden, und 12 Prozent der CDU-Anhänger (+/-0) sprechensich für Jens Spahn aus. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben.Angela Merkel wird zwar den CDU-Vorsitz abgeben, aber sie will weiterKanzlerin bleiben. Auch die Mehrheit der Deutschen möchte das.Aktuell sprechen sich 57 Prozent der Befragten dafür aus, dass AngelaMerkel die vollen 3 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl im Amtbleiben soll. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im November und achtProzentpunkte mehr als im Januar. Damals standen dieSondierungsgespräche zu einer neuerlichen Regierung mit der SPDunmittelbar bevor. Aktuell sind 39 Prozent der Deutschen der Ansicht,dass Angela Merkel vorzeitig für einen Nachfolger oder eineNachfolgerin Platz machen sollte (-2 im Vgl. zum Vormonat).Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.002 Befragte; Sonntagsfrage: 1.506- Erhebungszeitraum: 03.12.2018 bis 04.12.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswertvon 50%Die Fragen im Wortlaut:Nachdem Angela Merkel nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidiert, wirdin der CDU darüber diskutiert, wer die Partei künftig am bestenführen könnte. Wer sollte Vorsitzende/r der CDU werden? Die jetzigeGeneralsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer oder der frühereFraktionsvorsitzende Friedrich Merz oder BundesgesundheitsministerJens Spahn?Sollte Angela Merkel bis zur nächsten Bundestagswahl in 3 Jahren imAmt bleiben oder sollte sie vorzeitig für einen Nachfolger oder eineNachfolgerin Platz machen?Pressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell