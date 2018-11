ARD-DeutschlandTrend: CDU-Anhänger favorisieren Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Vorsitzende

Köln (ots) -Sperrfrist: 15.11.2018 22:45Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.45 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Am 7. Dezember wählt die CDU einen neuen Vorsitzenden oder eine neueVorsitzende. 92 Prozent der CDU-Anhänger finden es gut, dass bei derCDU offen über die Neuausrichtung der Partei diskutiert wird. Das hateine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieserWoche ergeben. Aktuell sind 46 Prozent der befragten CDU-Anhänger derAnsicht, Annegret Kramp-Karrenbauer sollte neue CDU-Vorsitzendewerden. 31 Prozent der CDU-Anhänger sagen, Friedrich Merz sollteneuer Vorsitzender werden und 12 Prozent der CDU-Anhänger sprechensich für Jens Spahn aus.71 Prozent aller Befragten sind der Ansicht, die CDU ist zu nah anden Interessen der Wirtschaft. Auch die Mehrheit der CDU-Anhänger (51Prozent) ist dieser Ansicht. Die Hälfte aller Befragten (50 Prozent)stimmt der Aussage zu: "Die CDU hat in den letzten Jahren in derBundesregierung nichts erreicht, was mir besonders aufgefallen wäre."Von den CDU-Anhängern sagen das 22 Prozent. 50 Prozent allerBefragten sind der Ansicht, bei der CDU weiß man nicht, wofür sieeigentlich steht. Von den befragten CDU-Anhängern sagen das 27Prozent.32 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, die CDU ist mit ihrenheutigen politischen Positionen zu konservativ (-3 Prozentpunkte imVgl. zu März 2018); 22 Prozent (-5) sind der Ansicht, die CDU seigenau richtig aufgestellt und 35 Prozent (+4) sagen, die CDU sei zuwenig konservativ. Beim Blick auf die CDU-Anhänger ergibt sich einetwas anderes Bild: 15 Prozent sind der Ansicht, die CDU ist zukonservativ; 48 Prozent sehen die Partei genau richtig aufgestelltund 31 Prozent meinen, die CDU sei zu wenig konservativ.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.006 Befragte;- Erhebungszeitraum: 12.11.2018 bis 13.11.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Nachdem Angela Merkel nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidiert, wirdin der CDU darüber diskutiert, wer die Partei künftig am bestenführen könnte. Wer sollte Vorsitzende/r der CDU werden? Die jetzigeGeneralsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer oder der frühereFraktionsvorsitzende Friedrich Merz oder BundesgesundheitsministerJens Spahn?Über die Parteien gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Geben Siebitte zu jeder der folgenden Ansichten an, ob Sie dieser eherzustimmen oder eher nicht zustimmen. Zunächst zur CDU.Ich finde es gut, dass bei der CDU offen über die Neuausrichtung derPartei diskutiert wird.Die CDU ist zu nah an den Interessen der Wirtschaft.Bei der CDU weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht.Die CDU hat in den letzten Jahren in der Bundesregierung nichtserreicht, was mir besonders aufgefallen wäre.Wenn Sie jetzt einmal an die CDU denken: Ist die CDU mit ihrenheutigen politischen Positionen Ihrer Meinung nach zu konservativ, zuwenig konservativ oder ist sie politisch genau richtig aufgestellt?Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell