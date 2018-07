ARD-DeutschlandTrend: Bürger sehen Union durch den Asylstreit geschwächt

Köln (ots) -Sperrfrist: 05.07.2018 22:15Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.15 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhrbei Tagesschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendetwerden.In den vergangenen Tagen gab es innerhalb der beidenUnionsparteien viele Auseinandersetzungen über die Asyl- undFlüchtlingspolitik. 73 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dassHorst Seehofer mit seinem Verhalten gegenüber Angela Merkel die Uniongeschwächt hat; 23 Prozent sehen das anders. Gleichzeitig finden 55Prozent es gut, dass mit Horst Seehofer jemand offen Merkels Kurs inder Asyl- und Flüchtlingspolitik kritisiert. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Dass CDU und CSU zerstritten sind und keinen gemeinsamen Kurs haben -dieser Aussage stimmen 70 Prozent der Befragten zu; 25 Prozentstimmen dieser Aussage nicht zu. Zwei Drittel der Befragten (66Prozent) meinen, dass Angela Merkel die Union in derRegierungskoalition nicht mehr richtig im Griff hat; 30 Prozentfinden das nicht.73 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass der CSU ihreeigenen Interessen wichtiger sind als der Erfolg der Regierung; 22stimmen der Aussage nicht zu. 31 Prozent sind der Ansicht, die CSUkümmert sich mehr als andere Parteien um die Themen, die die Menschenwirklich bewegen; 65 Prozent sind nicht dieser Ansicht.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.005 Befragte;- Erhebungszeitraum: 03.07.2018 bis 04.07.2018- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Über die CDU/CSU gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Geben Siebitte zu jeder der folgenden Ansichten an, ob Sie dieser eherzustimmen oder eher nicht zustimmen. [random] a. CDU und CSU sindzerstritten und haben keinen gemeinsamen Kurs. b. Die CSU kümmertsich mehr als andere Parteien um die Themen, die die Menschenwirklich bewegen. c. Der CSU sind ihre eigenen Interessen wichtigerals der Erfolg der Regierung. d. Angela Merkel hat die Union in derRegierungskoalition nicht mehr richtig im Griff. e. Es ist gut, dassmit Horst Seehofer jemand offen Merkels Kurs in der Asyl- undFlüchtlingspolitik kritisiert. f. Horst Seehofer hat mit seinemVerhalten gegenüber Angela Merkel die Union geschwächt.Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell